Teplého exploze: hattrick za dvanáct minut a pak ještě gól navrch

Poprvé se 25letý střelec trefil ve 32., podruhé ve 38. a potřetí ve 44. minutě. V „sólopalbě“ pak pokračoval i po změně stran, na 4:0 zvyšoval v 57. minutě. Až pak se prosadili i ostatní, debakl domácích dokončili David Štrombach a Muamer Avdič.

Hodinu a půl po excelentním výkonu už seděl Jakub Teplý doma ve Frýdku-Místku, kolem pobíhal dvouapůlletý syn a přítelkyně mu za odměnu chystala topinky s kuřecím masem.

Znojemský Teplý dal čtyři góly Zpravodajství z 15. kola druhé ligy

„Syn z toho rozum ještě nemá, ale taky už chodil a pořád říkal: Tata gól, tata gól,“ vyprávěl Teplý do telefonu.

Od začátku cítil, že by mu zápas v Ostravě mohl vyjít. „Drželi jsme balon, ale Vítkovice byly dobře zatažené. Nějakou tu šanci nám dvakrát chytil jejich brankář Šustr. V ten moment jsem si řekl, že to tam může začít padat. Určitě jsem ale nepředpokládal, že to padne čtyřikrát. Že mi kluci tolik gólů nachystají,“ vybavoval si.

Čtyři góly dal v této sezoně i v přípravném utkání karibskému výběru, v mistrovském zápase to však byla úplně jiná písnička. Teplý zářil v přípravě, Znojmo se na něho chystalo spoléhat. Začala však sezona a gólostroj se zasekl.

„Snažil jsem se jít trénink od tréninku s tím, že to zlomím, ale v hlavě jsem to měl,“ přiznal.

Zabral v utkání, které především Znojmo jako celek potřebovalo zvládnout. Po čtyřech porážkách v řadě se hráči pohádali v šatně, opět se diskutovala pozice trenéra Leoše Kalvody. A pak taková exploze.

„Když jsem dal první gól a hned po něm druhý, říkal jsem si, že bych hattrick chtěl dát. Že se musím soustředit na každou příležitost. Hattrick pak padl i se štěstím, brankář tam vyrazil míč přímo přede mě,“ řekl skromně.

Především ale Teplý za svými trefami šel. Dravě pronikal obranou, nabíhal na přesné přihrávky. Skóroval pohotově po ideálních pasech „z první“ nebo již zmíněnou dorážkou přímého kopu.

Jakub Teplý (vlevo) ještě v dresu Jihlavy.

„Všechny mé góly se mi líbily,“ vyhrkl. „Nejvíc asi hned ten první. To byla třešinka. Přehodil jsem brankáře, když mi šel pod nohy,“ pochválil se.

Už v poločase po hattricku ho spoluhráči hecovali: Střílej, dokud ti to lepí, dej těch gólů klidně třeba osm. A taky: Tohle bude do týmové kasy za pěkné peníze.

„Napadalo mi to ve velkém stylu, co vám budu říkat. Škoda, že jsem nedal ještě pátý, to by bylo super. Měl jsem na to šanci, ale promáchl jsem. Ale co. Buďme skromní,“ konstatoval Teplý.