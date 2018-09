Chtěli jsme se ukázat, říkal chrudimský Šípek po výhře nad Boleslaví

„Vděčíme za něj především týmové práci, všichni do toho dali minimálně 110 procent. Bojovali jsme za toho druhého, a když jeden zkazil, další se to snažil napravit. Tím jsme zápas urvali,“ mínil 19letý Šípek.

Byl v tomhle rozdíl oproti nedávným druholigovým utkáním proti Varnsdorfu a ve Vítkovicích, které vám nevyšly?

Teď jsme nastoupili proti prvoligovému soupeři, což byl svátek. Když hrajete druhou ligu, těch možností tolik není. Byla pro nás velká motivace, se ukázat. Povedlo se to.

Zkraje jste přestáli tlak Boleslavi, hosté při něm nastřelili tyč. Dost zásadní moment, že?

Kdybychom tam dostali gól na 0:1, hra by se úplně změnila. Museli bychom se víc tlačit dopředu a kdo ví, jak by Boleslav trestala, kdybychom byli na hřišti více roztažení. Ale to se naštěstí nestalo. Řekl bych, že jsme pak šli zaslouženě do vedení 2:0 a do žádných velkých šancí už Boleslav nepustili. A vítězství si zasloužili.

Cítil jste, že postupem času váš tým nabývá herní sebevědomí?

Viděli jsme, že to jsou jenom fotbalisti, tak jako my. Sice hrají ligu a měli teď dobré výsledky, ale bylo znát, že když dřeme na maximum, jsme schopni se těmhle klukům rovnat. I když nás podle mě trochu podcenili; asi si mysleli, že to tu budou mít trochu lehčí. Dokázali jsme jim, že neplatí, co se o nás říká: že jsme poloprofesionální tým. Předvedli jsme, že fotbal umíme.

Do kabiny jste mířili za stavu 2:0. Co jste si říkali před druhým poločasem? Boleslav má určitě sílu na to, takový stav otočit.

Hlavně to, ať hrajeme pořád stejně, jako v první půli. Jen ještě blíž u sebe, abychom jim nedovolili nějaké průniky. Věděli jsme, že tam pošlou Komličenka, který je nejlepší střelec v lize. Počítali jsme s tím, že určitě budou nakopávat. A že když to nějak „odboucháme“ a přežijeme začátek, budeme mít velkou šanci vyhrát. Také jsme nechtěli dělat zbytečné fauly, což se až na pár případů dařilo.

Teď však bude nutné rychle přepnout na sobotní domácí duel s Hradcem Králové.

Máte pravdu. Je v nás určitě euforie, že jsme Boleslav porazili a věřím, že na to dlouho budeme vzpomínat. Ale musíme začít myslet na Hradec, protože body ve druhé lize jsou, když to řeknu blbě, důležitější než postup v poháru. Ale když v sobotu předvedeme takový výkon, máme velkou šanci. Hradec asi taky bude víc na balonu, takže budeme nuceni hrát podobným stylem jako proti Boleslavi. Ale to nechci předbíhat. Náš trenér má určitě něco připraveného, nějakou skulinku v jejich obraně najde.