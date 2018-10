Domácí pohár bereme všichni vážně, říká plzeňský útočník Řezniček

I s plzeňskými odchovanci Martinem Fillem a Václavem Procházkou v sestavě. Stejní soupeři se pak střetnou v sobotu od 15 hodin i ve 14. kole Fortuna ligy v Ostravě.

Baník vám i v lize dýchá na záda, je třetí. Bude to těžký soupeř?

Určitě to nebude nic lehkého. Ostravě se daří, čeká nás těžký zápas. Ale my uděláme všechno proto, abychom postoupili.

Takže domácí pohár berete se vší vážností?

Jasně, každý zápas chceme zvládnout. Viktorka domácí pohár dlouho nevyhrála, i proto chceme postoupit co nejdál.

Vítáte tenhle vložený zápas mezi dvěma ligovými koly?

Vždycky je to lepší, než když se jenom trénuje. On je ten rytmus středa – neděle skoro ideální.

V sobotu hrajete ligu právě na Baníku. Co říkáte na to, že se střetnete takhle dvakrát v řadě?

Je to zajímavé. My se pokusíme zvládnout oba zápasy, i když to bude hodně těžké. A uvidíme, jaké poznatky si z pohárového zápasu odneseme do ligy.