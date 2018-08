Řezníček se poprvé v lize trefil za Plzeň a hned dvakrát: Je to nádherný pocit

Do Plzně přišel loni v létě z Brna, ale výrazněji se neprosadil a na jaře odešel hostovat do Olomouce výměnou za Tomáše Chorého.

Teď jsou oba v Plzni a kryjí záda elitnímu střelci Krmenčíkovi. „Máme tři hrotové útočníky, kteří mají ligovou kvalitu. V našem rozestavení bohužel může většinou hrát jenom jeden,“ říkal plzeňský kouč Pavel Vrba.

Teď ukázal při střídání zhruba dvacet minut před koncem na Řezníčka. „Řešili jsme to tentokrát Kubou Řezníčkem místo Chorého, protože Mladá Boleslav hrála vysoko. A ukázalo se to jako správné. Dvakrát se prosadil, byl silný,“ chválil trenér Viktorie.

Spokojený byl samozřejmě i samotný útočník, věřil, že může nějakou branku přidat. „On ten zápas k tomu trošku vybízel. Myslím, že jsme Boleslav chvílemi točili až moc. Věřil jsem, že přijde ještě nějaká šance,“ popisoval autor 64 ligových branek.

V Plzni na svoji první trefu čekal. Paradoxně se tak stalo proti soupeři, v jehož dresu dal před deseti lety svoji první ligovou branku. Z osmi let, co byl jejím hráčem, ale strávil téměř pět let na hostováních – ve slovenském Ružomberku, Českých Budějovicích, Příbrami a na jaře 2015 i ve Spartě. Takže včerejší zápas nebral jako nic speciálního. „Ne, ne, už je to delší dobu. Navíc jsem hodně chodil po jiných klubech,“ říkal včera. Teď je hráčem mistrovské Plzně a těší se na první vrchol podzimu, v sobotu 1. září hrají viktoriáni na Slavii.

„I proto je dnešní vítězství důležité, zvedne se nám sebevědomí. Na Slavii to ale bude hodně těžký zápas,“ uvědomuje si Řezníček.