Začne to tam teď Řízek flákat? Musí být blíž k brance. A chce to klid

„Ta rozehrávka mě překvapila, naštěstí jsem míč dobře zpracoval. Byla to jediná šance. Zachoval jsem chladnou hlavu, udělal jsem to dobře a dal to do prázdné brány,“ oddechl si devětadvacetiletý host z Plzně po druhém zápase za Sigmu.

Na Hané věří, že mu premiérová trefa dodá pohody před nedělním šlágrem ligy o druhé místo na Slavii. „Mělo by mu to pomoct,“ přeje si trenér Václav Jílek. „Každý gól je důležitý, doufám, že to bude pokračovat dál,“ přikývne Řezníček.

Pravda je taková, že zatím spolupráce Řezníčka se sigmáky drhne. Nedostává potřebné přihrávky ani centry, a tak si často chodí pro míče do hloubi pole. Nebo je to opačně? Chodí si často pro míče do hloubi pole, a tak nedostává potřebné přihrávky ani centry?

Už po hodině hry ho Jílek vystřídal, přestože Řezníčkovi nešla upřít stoprocentní bojovnost.

Nikoli však nebezpečnost.

„Střídali jsme ho, protože mi nepřišlo, že by byl v pozicích, ve kterých jsme ho chtěli mít,“ vysvětlil Jílek. „Tak jsme dali do hry Texla, který má slušnou obrannou aktivitu a zároveň kreativitu, ale také se to úplně nepovedlo.“

Přitom v přípravě se zdálo, že Řezníček, který na hrotu Sigmy nahradil Tomáše Chorého, jenž zamířil v zimě opačným směrem do Plzně, zapadl do olomoucké hry skvěle.

I kapitán Michal Vepřek nadšeně vykládal: „Řízek je víc do šestnáctky než Choras a nedělá mu problém zakončit pravou, levou. Flákne to tam, bránu trefuje slušně.“

Jenže první jarní zápas proti své Plzni nemohl hrát, ve druhém v Brně nebyl vidět vůbec. Proti Slovácku nervózní utkání rozhodl z jediné náhodné příležitosti Olomouce v zápase.

„Nemá smysl si něco nalhávat, výkon nebyl dobrý. Jenom jsme odkopávali balony, Slovácko nás zatlačilo, ale ukopali jsme to, důležité tři body,“ cenil si Řezníček. „Chce to větší klid, jsme strašně nervózní, asi nás horní příčky svazují. Myslím, že jsou důležitější věci. Chce to klid a půjde to.“

Po vystřídání ovšem na lavičce klidný nebyl ani trochu. „Vůbec to neutíkalo,“ nervoval se. „Prostě to vyplynulo ze situace. Některé zápasy se daří, některé ne, ale dopadlo to dobře a jsme za to rádi.“ V létě se vrátí do Plzně zabojovat o místo, vedoucí Viktorii tak na dálku sleduje. Její překvapivou porážku s Jihlavou nepovažuje vzhledem k náskoku na čele za fatální.

„Prohrála, to se stát může. Asi už to muselo přijít. Oklepou se a pojedou dál.“ Právě proti Plzni odehrála Sigma na jaře své nejlepší utkání.

Bez Řezníčka. Proti Slavii očekává otevřenější fotbal, který by mohl Hanákům svědčit. „Možné to je. Plzeň také chtěla hrát a hráli jsme na jaře nejlepší zápas,“ srovnává Řezníček. Jílek nepochybuje: „Jsou před námi další zápasy a Kuba Řezníček bude mít určitě dost prostoru na to, aby ukázal ještě vyšší kvalitu.“ Začne to tam teď Řízek flákat?