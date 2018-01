Řezníčka chtěly čtyři kluby. Pomůže nám, věří olomoucký manažer Minář

Opce na přestup? V případě Řezníčka vyloučeno. „V žádném případě. Není to hráč, kterého by se Plzeň chtěla zbavit,“ řekl MF DNES sportovní manažer Sigmy Ladislav Minář.

„Zkoušeli jsme, jestli by Chorý nezůstal ještě na hostování, ale po konzultaci s trenérem Vrbou se rozhodl pro aklimatizaci v novém klubu, Plzeň měla tím pádem víc útočníků a to nám nahrálo,“ připouští.

Viktoria, která po podzimu vede ligu o 14 bodů, má vedle Chorého nyní v kádru další dva hrotové útočníky. Jsou jimi nejlepší ligový střelec Krmenčík a Marek Bakoš. Minář ale zdůrazní, že nešlo o hráčskou kompenzaci v rámci přestupu Chorého. „O Kubu měly zájem další tři ligové kluby. Jsem rád, že se rozhodl, že bude hostovat u nás. Záleželo na tom, kam bude Kuba chtít jít.“

Co tedy rozhodlo pro olomouckého nováčka, který po návratu udivuje ligu třetím místem i pěknou hrou? „Pomohlo nám také to, jakým způsobem jsme se prezentovali na podzim jako mužstvo,“ přemítá Minář. „A hlavně osobní vazby. Kubu jsem trénoval v Boleslavi a zažili jsme spolu vítězné finále poháru nad Olomoucí, rozhodlo i to, že ho měl náš trenér Venca Jílek ve Spartě. Momentálně jsem v českém fotbale neviděl kvalitnější náhradu za Chorého,“ těší Mináře úlovek.

Devětadvacetiletý útočník pře- stoupil na západ Čech před sezonou, ale v nabitém kádru si stabilní místo v sestavě nevybojoval. V lize na podzim jako střídající hráč zasáhl do devíti kol a při absenci útočné jedničky Michaela Krmenčíka několikrát hrál v evropských pohárech.

Jediné dva góly za Viktorii dal ale v domácím poháru proti Opavě.

„Jakub nedostával na podzim tolik příležitostí, kolik by si představoval. Po vzájemné dohodě jsme dospěli k rozhodnutí, které bude pro obě strany nejlepší,“ řekl generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

„Pro mě osobně je to další výzva v kariéře. Chci dokázat, že stále umím dávat góly a můžu být platný týmu ze špičky tabulky,“ dodal bývalý hráč Příbrami, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Sparty, Brna a slovenského Ružomberku.

Řezníček je typologicky podobný hroťák jako Chorý – důrazný bijec, který má i slušný pohyb.

„Nemá cenu se bavit o tom, že Řezníček je o něco menší hráč, ale typologicky nám odpovídá,“ přikývne Minář.

„Oba jsou důrazní. Tomáše zvýhodňovalo, že je o hlavu větší, ale Kuba má zase daleko víc zkušeností,“ připomíná 232 prvoligových startů a 56 branek, zatímco bilance o sedm let mladšího Chorého je 37 utkání a jen pět tref.

Ač Řezníčka provází pověst hráče, který míval v telecích letech potíže s disciplínou, obavy nejsou podle Mináře na místě.

„Můžu říct, že když jsem byl v Boleslavi, tak ještě ze začátku telecí léta měl. Ale oženil se, má dceru a tyhle etudy jsou už dávno pryč. Zklidnil se, má rodinu, nejsou s ním žádné problémy.“ V Olomouci od něj trenér Jílek nebude žádat jen góly, ostatně Chorý se prosadil na podzim pouze dvakrát, ale hlavně kupu poctivé práce pro mančaft už v presingové fázi. „Věřím, že nám pomůže,“ přeje si Minář.