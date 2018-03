Řezníčkův Velký pátek. Hattrickem sestřelil Duklu a umlčel kritiky

Řezníček: Musel jsem si vzít nové boty Kanonýr se probudil. Olomoucký útočník Jakub Řezníček na armádním stadionu Juliska spustil ostrou střelbu. Třemi brankami zařídil výhru nad Duklou 3:2, díky níž se Sigma dotáhla zpět do špičky. „Jsem strašně rád, že jsme to zvládli za tři body. Konečně jsme vyhráli venku a bodovali naplno,“ oddechl si spokojený Řezníček. Už jste někdy v lize nastřílel hattrick?

Myslím, že v ČFL jsem dal i čtyři pět gólů. Ale v lize nikdy. Který z těch gólů byl nejtěžší?

Ta první situace nebyla jednoduchá, míč mě trefil do prsou a Filip Rada na mě vyběhl strašně rychle, hodil jsem si to do strany a se štěstím to tam propadlo. Při té druhé jsem byl dobře na přední tyči a roh byl nacvičený. Takže asi ta první byla těžká. Měl jste radost po třetí trefě?

Strašně dlouho jsem na to čekal jako útočník. Je to super a paráda. Byl to pro útočníka ideální zápas? Šancí na obou stranách bylo dost...

Hrálo se nahoru dolů, naštěstí jsme to zvládli. Dostali jsme zbytečný gól ze standardky, kdy jsme byli v chaosu, ale naštěstí jsme to urvali do vítězného konce. Měli jste obavy při závěrečném tlaku Dukly?

Kdyby nepřišel ten zbytečný druhý gól, tak si myslím, že to bylo v klidu. Takhle to byly zbytečné nervy. Sigma vyhrála na jaře teprve podruhé. Čím to je?

Nevím. Hrajeme stejně, kombinujeme. Někdy to chce tak jako dnes sypat do vápna a šance budou. V předchozích zápasech jsme si toho moc nevytvořili a pak to tak dopadlo. Doufám, že se od toho odrazíme a potvrdíme to doma s Jihlavou. Po minulých zápasech přišla kritika, cítíte satisfakci, že se to otočilo ve váš prospěch?

Psali novináři „je to špatný, v přípravě to bylo super“, to je vaše práce. Já jsem se soustředil na další zápas a doufám, že jsem dokázal, že jsem platný. Bude to i pro vás povzbuzení? Dosud jste dal za Sigmu jeden gól.

Samozřejmě je to motivace do další práce a dokazovat to znovu. Některé zápasy se nepovedly, některé ano. Některé výkony nebyly optimální, to neříkám, ale šancí to chce víc. Zápas s Duklou se nám povedl a doufám, že na něj navážeme. Změnil jste něco po čtyřech zápasech?

Ne, trénoval jsem celou reprezentační přestávku naplno jako všichni kluci. Pořád stejně, někdy to vyjde, jindy ne a dnes se na mě usmálo štěstí. Neměnil jste kopačky?

Ano, jsou nové. Nová barva, nová edice. Takže přece jen, máte pravdu, nové boty. Už jsem si je musel vzít. Dva góly v zápase jste dal naposledy taky na Dukle v dresu Brna. Sedí vám Juliska?

Já jsem tu snad shodou okolností poprvé vyhrál tenkrát s Brnem, takže se mi tady moc nedaří. Jeden gól jsem tu ještě dal z penalty za Příbram, takže nic moc. Dobré vzpomínky na tento stadion nemám. Teď to snad bude lepší. Pomůže vám výhra udržet se nahoře?

Samozřejmě. Chtěli jsme bodovat, abychom se tam udrželi. To se podařilo, i když to nebyl jednoduchý zápas a Dukla hraje o všechno. Určitě se nám pojede dobře zpátky. Čeká kluky v kabině nějaká odměna?

Asi tam bude nějaká sankce do pokladny. Budu se s tím muset vyrovnat.