Jsem rád, že mi Krmenčík penaltu nechal, říkal Řezníček po hattricku

Kouč Vrba: Zkoušeli jsme něco, co nám moc nešlo Trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba na startu letní přípravy. Až ve čtvrtém přípravném utkání přišli fotbalisté Plzně o neprůstřelnost, včera v Přešticích v utkání s druholigovými Českými Budějovicemi inkasovali hned třikrát. „Hráči se asi dívali na mistrovství světa, protože to vypadalo podobně. Na jednu stranu jsem rád, že padlo tolik gólů, lidi to baví více. Na druhou stranu, dostat tři branky je hodně. To ovšem musím vzít na sebe, v prvních 15 minutách jsme zkoušeli něco, co nám moc nešlo. A to jsem si vymyslel já. Po přechodu na náš styl už to vypadalo jinak,“ uvedl trenér Pavel Vrba. Teď už se s týmem chystá na soustředění do Rakouska. „Chtěl bych zúžit kádr na 22 hráčů plus 3 gólmany. V dané chvíli čekáme hlavně na to, jestli po středečním tréninku budou všichni fit,“ doplnil plzeňský kouč. Viktoria se ve Westendorfu utká postupně s Achmatem Groznyj, Innsbruckem a Dynamem Kyjev.