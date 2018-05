Šest gólů, jakž takž spokojenost, soudí Řezníček o své olomoucké misi

„Některé zápasy se povedly, jiné ne. Jestli jsem pomohl, to se musíte zeptat trenéra,“ líčil 30letý forvard po posledním kole.

Pro Řezníčkovo angažmá je nejvýstižnější slovo výpomoc, v tomto případě oboustranná. Zatímco Hanáci po prodeji Tomáše Chorého vítali zkušeného útočníka s jásotem, Řezníček sám měl po půlroce v Plzni od sezení na lavičce snad i otlaky na zádových partiích a toužil hrát. Na první pohled obchod výhodný pro obě strany.

S herním vytížením mohl být Řezníček spokojený, s jedinou výjimkou naskakoval vždy do základní sestavy. „Hodnotím to kladně. Dal jsem šest gólů ze třinácti zápasů. Jsem jakž takž spokojenej,“ přiznal.

Ve skutečnosti odehrál zápasů dvanáct, proti své Plzni nastoupit nemohl a v Jablonci zůstal na lavičce, takže měl průměr gól na dva zápasy. Pro zajímavost, Tomáš Chorý nastřílel za podzim v Sigmě góly jen dva. Byť počet zásahů není u útočníků jediné kritérium výkonu a Chorý byl platný i jinak, Řezníček ho v tomto výrazně zastínil.

Navíc v jeho prospěch hraje i rychle zvládnutá adaptace. „Doufám, že zapadnu do herního stylu Sigmy,“ přál si po příchodu ze všeho nejvíc. Rychlokurz mu zjevně stačil, když pomohl Sigmě do pohárů. „Čtvrté místo pro nováčka, je super,“ přikývl.

Na hřišti Řezníčkovi nešla upřít pracovitost a nasazení při napadání soupeře, kolikrát mu přitom chybělo víc podpory spoluhráčů. Byly však i zápasy, ve kterých se k přímému ohrožení branky nedostal.

Pětkrát na jaře ve známkování MF DNES na školní stupnici dostal čtyřku, dvakrát jedničku, to po svých střeleckých manévrech na Dukle a ve Zlíně. V posledních dvou kolech, kde se rozhodovalo o třetím místu, nemohl naplno ukázat své schopnosti.

„Škoda té červené karty (Radakoviče), protože jsem musel dolů, už podruhé za sebou,“ litoval po posledním zápase proti Mladé Boleslavi, o kolo dřív na Spartě střídal už v poločase po vyloučení Vepřeka.

Řezníček se od začátku netajil tím, že svou budoucnost vidí v Plzni, a platí to i po tom, co pomohl Sigmě do pohárů. „Podle mých zpráv jdu do přípravy s Plzní. Uvidíme, co bude s Krmim (Krmenčíkem), a od toho se bude všechno odvíjet,“ míní.

O prodloužení spolupráce během jarní části neusilovali v Olomouci. „Zatím jsme se o tom nebavili. Prvotně musí říct Plzeň, jestli bude dál Kubu držet. Zatím to nepřišlo k jednání,“ prozradil Jílek.

Je však jisté, že se olomoucký kouč bude muset otázkou hrotového útočníka zabývat, bez Řezníčka mu v týmu zůstal jen bývalý mládežnický reprezentant Jakub Yunis, který však téměř celé jaro odehrál za juniorku. Sigma tedy bude útočníka shánět, což ani Jílek nepopírá.

Možná tedy ještě Řezníček na Hané neřekl poslední slovo, nebo už má Jílek v rukávu připraveno jiné řešení?