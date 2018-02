Řezníček po utkání v Brně: Škoda, tady jsme měli vyhrát

„Myslím, že jsme soupeře přehrávali, ale jen po vápno. Měli jsme tři stoprocentní šance, nedali jsme, a dostali jsme z jedné naší chyby, kdy jsme to měli odfláknout někam na půlku,“ mrzelo Jakuba Řezníčka.

První půlka však nebyla od Sigmy optimální, souhlasíte?

To ne, hráli jsme pomalu, ze strany na stranu, měli jsme to trošku zjednodušit. Domácí byli připravení, posunovali se, měli jsme něco vymyslet.

Bylo to Brno, které znáte?

Nevím, jestli měli nějakou jinou šanci než tu, co jsme jim dali. Dobře bránili a my jsme se do toho neuměli dostat.

I kvůli zmrzlému hřišti?

Na to se nemůžeme vymlouvat, je pro oba stejné. Hřiště bylo těžší, nedalo se na tom moc kombinovat, ale to je v tomto počasí asi normální. U nás také není nic moc.

Sám jste moc šancí neměl.

Ani jednu. Pracoval jsem, co šlo, škoda. Snad příště nějaké šance budou a snad je proměním.

Obránce Pavlík vám důraznou hrou víc nedovolil?

To jsou všichni stopeři, to se nedá vybírat. Ale Pavlas je robustní typ, velkej, takže se těžko hraje, ale myslím, že jsem neměl žádný problém.

Bude trvat, než si spolupráce v novém týmu sedne?

To já nevím, snad ne. Já si nemyslím, že jsme hráli úplně špatně. Hráli jsme kombinačně, dostali jsme se i do nějakých šancí, které musíme dát. Je to škoda, myslím, že jsme tady měli vyhrát.

Pomohlo by Sigmě zjednodušit hru?

Samozřejmě, v první půli jsme to moc obehrávali ze strany na stranu a Brno se jen posouvalo. Měli jsme jít víc do kolma, něčím je překvapit.