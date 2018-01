Olomoucká posila Řezníček: Buď budu dávat góly, nebo na mě budou řvát

Aby však Řezníček zakořenil v základní sestavě, musí se rychle v novém prostředí adaptovat. A začíná úplně od nuly. „Nikoho z kluků blíž neznám, jen z hřiště,“ přiznala 29letá posila třetího týmu tabulky na startu přípravy.

Stál o vás i Baník či Brno, co rozhodlo pro Sigmu?

Jednali rychle, chtěli mě a trenéra znám ze Sparty. Těším se, už se nemůžu dočkat, až to celé vypukne.

Co se Sigmou chcete dokázat?

Jsem tu za Chorase, post za post. Jsem tu od toho, abych dal góly, a doufám, že jich dám víc než on.

Chorý se trefil v lize jen dvakrát, ale i tak měl důležitou roli. Jak ho půjde nahradit?

Myslím, že jsme typologicky podobní, akorát on měří o dvacet centimetrů víc. Uvidíme, jak to půjde od prvního kola. Buď góly budu dávat a bude to dobrý, nebo tu na mě budou řvát.

Co říkáte na herní styl Sigmy?

Doufám, že do něj zapadnu. Je to všechno o tom, jestli budu dávat góly, nebo ne. Líbilo se mi, jak Olomouc hrála, je to překvapení ligy. Doufám, že umístění zvládneme udržet, abychom dotáhli ty evropské poháry.

Tým je hodně mladý, jste připravený na roli zkušeného hráče?

Musím se tu rozkoukat a pak se uvidí. Tým je mladej, ale dobrej. Těším se na to a jsem zvědavý, jak to bude probíhat.

Za uplynulý půlrok jste moc nehrál, může se to projevit?

To se teprve uvidí. Ale když pořádně potrénuju, nebude to snad znát. Moc jsem toho neodehrál, ale těším se, až budu nastupovat a budu hrát od začátku ligu. V Brně mi trvalo šest kol, než jsem se trefil. Doufám, že teď to tak dlouho trvat nebude.

Do Plzně jste v létě přicházel jako střelec, proč to nevyšlo?

Od začátku dostal šanci Krmi (Krmenčík – pozn. red.), chytil ji hned od začátku a dává góly pořád. Trenér tedy neměl proč točit sestavu. Krmi se rozjel, má fazonu, nebylo proč to měnit.

Jak to vnímá útočník, který je zvyklý hrát v základu a najednou sedí na lavičce?

Je to složité období. Každý chce hrát. Chodil jsem si sám od sebe zahrát za juniorku, chtěl jsem se nějak udržovat. Je to pro staršího hráče takový blázinec nahoru dolů, ale lepší než trénovat. Odehrál jsem nějaké poháry, párkrát jsem nastoupil v Evropské lize, něco jsem odehrál. Je to těžké, liga je něco jiného, když se tam chodí od začátku, než když tam jdete na deset minut.

Teď je tedy vaše motivace se na jaře rozstřílet a v létě Krmenčíka v Plzni nahradit?

Kdyby to takto vyšlo, bylo by to dobré. S Plzní jsem domluvený, že tu budu hrát a pak se uvidí.

Mrzí vás o to víc, že si proti Plzni na úvod jara nezahrajete?

Nemrzí, tak to prostě je. Ať si to kluci rozdají na hřišti. V českém fotbale to tak funguje, s tím nic neuděláme.

S trenérem Jílkem jste se potkali ve Spartě, víte, co od něj čekat?

Je to mladý kvalitní trenér, ze Sparty si vzpomínám na jeho výborné tréninky. Očekávám to samé, že navázal na svou práci. Určitě se vyplácí. Líbilo se mi, jak Olomouc na podzim hrála, je vidět trenérův rukopis. Mladí kluci, kteří jsou dlouho spolu a sedlo jim to. Když vyhrajete prvních pár kol, jedete na vítězné vlně a vydrželo jim to až do konce.

Kam až může Sigma dojít?

Bylo by hezké, kdybychom uhráli poháry. Když už je to tak rozjeté, byla by škoda to ztratit. Ale nebudeme si nic nalhávat, nemusí to být stejné a může to polevit. Ale doufám, že ne. Poháry by pro Sigmu po tom, co zažila, byly dobrá vizitka.

A předkolo Ligy mistrů?

Asi taky, to by byla nadstavba.

Před dvěma lety přišel z Plzně na hostování do Olomouce Mahmutovič a vůbec se neprosadil.

Neřeším to. V každém klubu jsou útočníci, kteří se prosadí a kteří ne. Já jsem já a doufám, že nebudu jako Aidin.

Není to však jen on, hodně hráčů, kteří sem přišli hostovat, se tu potýkalo s motivací.

Každý člověk je jiný. Když hraju, hraju naplno a je mi jedno, za koho. Chci tu odvést maximum, já motivaci mám, abych se vrátil do Plzně. Kdo motivaci nemá, to má špatné. I kdybychom hráli dole, budu chtít hrát naplno a odvádět dobré výkony.