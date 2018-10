Už jsem skoro slavil i druhý gól, litoval jablonecký střelec Považanec

„Je to škoda, chtěli jsme zvítězit. Bod sice bereme, ale přece jen je to pro nás málo. Měli jsme na víc, už i kvůli tomu, že jsme šli rychle do vedení a začali jsme úplně jinak než s Kyjevem, kdy jsme dostali rychle dva góly. O náskok jsme bohužel, po naší chybě přišli,“ litoval 27letý jablonecký středopolař, který gólem proti Astaně navázal na dvě své trefy do sítě Příbrami minule v české lize.

Vypadalo to, že hráči Astany byli s remízou spokojeni víc než vy. Souhlasíte?

Je to možné, protože se dá říct, že celý zápas nechali hru na nás. Hráli spíš jen na to, že my uděláme nějakou chybu nebo že si vybojují nějakou standardku. Postupem času se spíš stáhli dozadu a tu remízu ubránili.

Oba góly padly v úvodu, váš už po třech minutách. Ve druhém poločasu jste se opět dostal do velké šance, ale pohotovou střelu k tyči vám gólman na poslední chvíli vykopl nohou...

...už jsem skoro slavil, škoda. Viděl jsem brankáře, že stojí ve středu brány, tak jsem se to snažil dát na první tyč. Ale on to, bohužel, dobře vykryl.

Závěr byl vyhrocený a plný faulů, celkem v zápase padlo šest žlutých karet, z toho čtyři dostala Astana, proč tomu tak bylo?

Možná to bylo tím, že jsme byli v těch soubojích trochu rychlejší a hráči Astany byli asi nervózní z toho, že jsme drželi míč my a oni byli ve většině soubojů pozdě. Možná tak byli frustrovaní, že víc běhali než hráli. Ale zákeřné to nebylo.

Jak vidíte vaši situaci v tabulce skupiny, v níž ztrácíte po polovině zápasů na první dva týmy tři body?

Kyjev vyhrál v Rennes, takže je dvojnásobná škoda, že jsme dneska nad Astanou nevyhráli. Skupina by byla ještě víc zamotaná. Teď nás čeká velmi důležitý zápas v Astaně a když se nám podaří vyhrát nebo aspoň bodovat, tak ještě stále budeme mít naději na případný postup.

V Astaně se bude hrát na umělé trávě, bude to pro vás hodně jiné?

Určitě to bude rozdílný zápas, oni jsou na umělku samozřejmě zvyklí, trénují na ní, ale my také budeme před tím zápasem víc trénovat na naší umělé trávě a doufám, to tam zvládneme.

V čem musíte hlavně přidat, abyste se v Evropské lize dočkali prvního vítězství?

Možná by to chtělo větší počet hráčů v šestnáctce, protože po centrech jsme tam většinou byli jeden dva, a to je málo. Tohle musíme zlepšit. Jinak si myslím, že jsme v těch třech zápasech hráli docela dobře, často jsme drželi míč a vytvořili si i nějaké šance a pološance. Přece jen jsou ale soupeři v Evropské lize kvalitnější než ti v české lize.

Chybí v pokutovém území soupeřů hodně zraněný útočník Doležal?

Myslím, že nám chybí hodně, protože on je přesně ten hráč do vápna, je vysoký a ty centry si umí najít. Zatím teď dáváme docela dost gólů my záložníci, ale věřím, že i ostatním útočníkům to tam začne víc padat.