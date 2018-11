Patička? Den před zápasem jsem přestřelil, přiznal hradecký Pokorný

„Den před zápasem to trénovali, protože ze standardních situací dáváme málo gólů. I tehdy jsem to patičkou trefil, ale kousek nad branku,“ popisoval Pokorný svůj první ligový gól v dresu Hradce, který pomohl k výhře 4:1. „Tohle se povedlo, i když jsem to spíš prodlužoval na zadní tyč.“

Zvyšoval jste tím už ve 20. minutě na 3:1, trochu nezvykle divoký začátek zápasu...

My jsme šli do utkání aktivně, brzy jsme dali gól. Po něm jsme to sice měli trochu rozházené a brzy jsme si nechali vyrovnat na 1:1, ale pak jsme vstřelili během dvaceti minut další tři a bylo prakticky po zápase. I když Pardubice ještě do poločasu trochu zlobily.

Po přestávce také, jak bylo těžké si vedení pohlídat?

Je pravda, že ve druhém poločase jsme si skoro nenahráli, ale my jsme za stavu 4:1 nepotřebovali hrát fotbal. Když takhle vedete, tak se nemusíte nikam honit. Nějaké šance měly, ale Ottmar nás podržel. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě.

Šlo o prestižní derby, které bývá vyhrocené, jak jste to vnímal vy na hřišti?

Cítil jsem to před zápasem, i když nejsem z Hradce. Ale fanoušci tady mají svoji rivalitu. Derby bývá ošidné, ale byli jsme v něm bojovnější a tím jsme vyhráli.

Jak chutná výhra právě v tak prestižním zápase?

Pro nás je každé vítězství důležité. Příští kolo hrajeme ve Znojmě, tam potřebujeme vyhrát, aby nám před zimní přestávkou špička neutekla a - v uvozovkách řečeno - abychom měli nějaký náskok do jara.