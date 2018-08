Podaný: Nedaří se nám dávat góly, šancí jsme měli spoustu

Na straně domácích byl hodně aktivní Ivan Schranz, který těžil hlavně z centrů Jakuba Podaného, po jednom z nichž dokonce trefil tyčku. „Nehráli jsme zas tak špatně. Bohemka nám dala gól snad z jediné akce, kterou měli. Musíme takový výkon předvést i v Příbrami a snad se tentokrát štěstí přikloní na naši stranu,“ líčil po utkání levý bek Dukly Jakub Podaný.

Bohemians měli jen jednu šanci, dali z ní branku. Co se vám nedaří?

Finální fáze akcí. Po centrech jsme se tam dokázali dostat, kluci tam měli hodně zakončení, Ivan Schranz dal dokonce tyčku. Jsem rád, že jsme oproti minulým zápasům byli lepší, zasloužili jsme si vyhrát. Takový je fotbal, soupeř dokázal z minima vytěžit maximum. Potom měl ještě šanci Yusuf a k tomu jedna další střela, a to bylo z jejich strany všechno. Myslím si, že jsme na ně byli dobře připravení, ale byla tam jedna nedůslednost. Celý zápas jsme to plnili dobře, ale tuto chvíli jsme trošičku podcenili, nebo jsme tam nebyli ve správném prostoru.

Cítíte nějaký posun, že jste dnes inkasovali „jen“ jednou?

Z hlediska defenzivy to byl poměrně slušný zápas. Bránili a komunikovali jsme dobře. Byli jsme na ně připraveni, věděli jsme, co budou hrát. Rozhodl moment, který jsme vyřešili jinak, než jsme měli.

Podle televizních záběrů to byl vlastní gól Chlumeckého, takže druhé utkání po sobě rozhodl váš vlastní gól. Vybíráte si pořádnou smůlu.

My jsme zaváhali a od nich to byla dobře vyřešená akce. Balon mezi brankáře a stopera, který jde ve sprintu do skluzu. To se může odrazit vedle brány nebo do ní, to už je potom smůla. Navázaného ho měl, ale asi tam byl trošku pozdě a díky tomu to neměl natolik komfortní, aby to mohl lépe odkopnout.

Do obdržené branky jste byli lepší, vykolejilo vás to?

Myslím si, že jsme byli lepší i potom. Možná to s námi lehce zatřáslo, protože to bylo jak blesk z čistého nebe, že jsme dostali najednou branku. Ale poté jsme za tím šli taky a nějaké závary a šance tam byly. Dokázali jsme se do toho dostat a určitě jsme si alespoň bod zasloužili.

Měl jste z vaší strany poměrně hodně centrů, řekl vám to takto trenér?

Je to má přednost, dáváme z toho celkem dost gólů, každou sezonu mám několik takových asistencí. Pokud mám tu možnost, dobrou pozici, tak se to tam snažím dávat. Bohužel to tam dnes nespadlo.

Před utkáním jste drželi minutu ticha za tři české vojáky, kteří padli v Afganistánu. Jaký k tomu máte vztah jako člen armádního klubu?

Sdílel jsme to i na sociálních sítích, moc si těch lidí vážím. Jsou to opravdu hrdinové, protože bojují za naši republiku, i když to není úplně naše věc. Byli tam vyslaní, aby řešili problémy, které bychom jinak třeba museli řešit my tady. Hrozně moc mě mrzelo, že se tohle stalo. Jsem rád, že jsme mohli uctít jejich památku a čest jim.