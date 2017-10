Na Julisce prohráli naposledy v dubnu, sérii Dukly prodloužil Podaný

Tím zároveň prolomil čekání na branku, které se Dukla dočkala poprvé od poloviny září, kdy porazila Baník.

Oba góly padly po standardních situacích. První jste inkasovali vy, co se tam stalo?

Byla to bohužel hrubá individuální chyba, ale to se prostě stane, akorát jsme z toho dostali gól. Tohle je těžké někomu vyčítat, příště se to klidně může stát mě. Každý má občas takový zkrat. Jim se to podařilo úspěšně vyřešit, i když kluci, co byli poblíž, ještě skvěle zamakali a skoro tomu zabránili. Zajíc si s tím poradil dobře a zkušeně šanci proměnil.

A teď branka, co jste vstřelil vy. To byla naopak dobře provedená standardka.

Tuším, že to někdo na první tyči prodlužoval. Já jsem viděl, že už to jde mimo můj prostor, abych mohl přímo hlavičkovat, takže jsem se snažil zavřít to u zadní tyče. Po teči to tam naštěstí propadlo a já už jsem měl jednoduchou pozici balon usměrnit do odkryté brány.

V první půli jste nebyli příliš nebezpeční, čím to bylo?

Nevytvářeli jsme si tolik šancí, i když nějaké brejky tam byly. Ty ale většinou končily už v předfinální fázi. Ve druhé půli už možností bylo více, ale to je naše alfa a omega. My jdeme dva na jednoho a někdy z toho nejsme schopni vykouzlit ani střelu. Tohle nás sráží celkem často. Zápas se z mého pohledu dal otočit.

Hrálo se netradičně ve čtvrtek, byla to pro vás velká změna?

My jsme se už dlouho neprobojovali do evropských pohárů, takže jsem si to chtěli nahradit alespoň tímhle termínem (smích). Upřímně mě tento týden moc neseděl. Pořád jsem si říkal, co je dneska za den. Včera byl předzápasový trénink a já jsem si pořád myslel, že máme dost času. Změna rytmu tam je, už hrajeme jen pouze ligu, ale to není žádný zásadní problém. Na dnešek jsme se připravovali jako na každý jiný zápas, akorát ten týden byl o něco kratší.

Prodloužili jste domácí neporazitelnost, navíc jste protrhl vaše gólové trápení. Přinese to alespoň částečnou spokojenost?

Jak jsem už říkal, podle mě jsme tam měli situace, které se daly vyřešit a utkání jsme mohli otočit. Nechci někomu něco upřít, ale Slovácko moc šancí nemělo. V první půli byla snad jediná, ale nechci to podrobněji rozebírat, úplně si to nepamatuji. Našich příležitostí také tolik nebylo, první půle byla nemastná neslaná. Měli jsme na to, abychom vyhráli, ale nepovedlo se to, takže můžeme být mírně zklamaní, protože doma jsme chtěli získat tři body.

Doma na Julisce jste padli naposledy v dubnu. Od té doby osm zápasů s bodovým ziskem. To už začíná být zajímavá šňůra.

Já bych byl radši, když bychom doma jednou prohráli a venku třikrát vyhráli. Ale v tuhle chvíli, kdy se nám venku nedaří, je důležité, že nějaké body sbíráme doma.