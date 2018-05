Vystřílel poháry, na hřišti se Plšek i žení. Je pohádka být před Spartou

Hanáci mohli začít slavit, Plšek se však musel držet zkrátka, už dnes se přímo na trávníku Androva stadionu žení. „Doufám, že mi to kluci moc nevyšlapali,“ smál se 24letý ofenzivní hráč.

Přijde na svatbu celý mančaft?

Celý ne, to bychom se ani nevlezli do vipky, kde bude oslava. Ale těším se, bude to super.

Řešila kabina, co vás čeká?

I Sláďa (Sladký) má svatbu příští víkend, takže jsme tento týden byli trošku terčem. Sláďa má asistenci, tak se nám to povedlo.

Váš gól patří nastávající?

Každý gól patří jí.

Dnes může mít radost, že jste se trefil dvakrát. Bylo těžké proti Boleslavi udělat poslední krok?

Boleslav prokázala na jaře sílu, byť na podzim se jí nedařilo. Naštěstí se nám podařil první poločas. Nebyli jsme lepší, ale efektivnější v koncovce. Ve druhé půli už jsme je začali přehrávat, až do vyloučení a pak jsme si to už pohlídali. Z jejich chyby pak pramenil třetí gól.

Při selhání Jablonce a Sparty jste ještě mohli poskočit na třetí místo. Věřili jste tomu?

Samozřejmě jsme věřili, ale… Měli jsme o poločase zprávy jaký je stav a spíš jsem hleděli na Spartu, protože jsem Bohemce věřil. A taky remízu udrželi.

Spartu jste přeskočili na čtvrté místo. Jak se to poslouchá?

Jako pohádka. Tohle nikdo neočekával a je to hodně nadstandardní sezona. A rozhodně je třetí předkolo Evropské ligy lepší než začínat už ve druhém.

Budete u návratu Sigmy do pohárů?

Doufám, že jo. Nemám žádné zprávy, že bych měl odejít. Pokračuju tady.

Celkem jste nastřílel jedenáct gólů, byla to životní sezona?

Jsem rád, že jsem vyvrátil prognózy před sezonou, že to, co jsem nastřílel ve druhé lize (17 gólů), nepotvrdím v první. Tohle je odpověď.