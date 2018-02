Za příklad si dávám Baráka, říká opora olomoucké zálohy Plšek

Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník fotbalové Olomouce už na podzim přesvědčil kritiky, kteří tvrdili, že osmnáct gólů v předchozí druholigové sezoně bylo hlavně nižším levelem a že na nejvyšší soutěž nebude stačit rychlostně, o jejich omylu.



4 góly dal na podzim, přidal tři asistence. Čtyřikrát se trefil také v zimní přípravě. 18 gólů vstřelil v minulé sezoně ve druhé lize a výrazně pomohl Sigmě k postupu. 2,79 je Plškova průměrná známka ve „školním hodnocení“ reportérů MF DNES.

Se čtyřmi zásahy a třemi asistencemi je nejproduktivnějším sigmákem a na překvapivé třetí příčce Hanáků má důležitý podíl. „Ale spokojený se sebou nejsem,“ říká v rozhovoru pro MF DNES před nedělním jarním startem proti první Plzni.

Vážně ne?

Já nejsem nikdy spokojený, bral bych klidně gólů víc. Pár – co pár, docela dost – šancí jsem měl spálených, takže doufám, že jaro bude ještě lepší. A celý tým pošlapeme tak, jak na podzim.

Produktivní jste celkem byl. Tedy až na poslední podzimní zápas v Liberci, kde jste zahodil tři šance...

... Pořád to mám ještě v čerstvé paměti. Musím to odčinit v nejbližším zápase.

Ve 2. lize jste dával kupu gólů. Jste rád, že jste pochybovačům dokázal, že stačíte i na první?

Slyšel jsem pár hlasů, že na první ligu nebudu stačit, tak jsem to chtěl nějakým způsobem vyvrátit. Doufám, že se to daří, ale chci na podzim navázat statisticky a hlavně herně.

Nepatříte mezi dynamické hráče. Cítíte to jako handicap?

Na zakončení při dobrém výběru místa není potřeba moc dynamiky, ale v některých aspektech hry může chybět. Na druhou stranu kolem sebe mám plno kvalitních hráčů – Faltu, Zahradníčka. Rychlostní typy. Takže ani není potřeba něco rychlostně tvořit, oni to tam rozeběhnou za mě. Já spíš dávám míče za obranu. V určité fázi to handicap je, ale je to o tom, dostat se do souboje včas, načíst si ho v hlavě dopředu a trošku předvídat. My pomalejší typy musíme hrát víc hlavou. Nesmíme chodit zbrkle do nesmyslných kliček na dlouhou nohu a podobně.

Připomínáte mi Antonína Baráka. Také není dynamický typ, ale je hladový v koncovce.

To je jednoznačný příklad. Nahrazuje to. Hraje neskutečně hlavou, je obrovsky silný v soubojích, má také dobrý výběr místa. Chtěl bych se k němu přiblížit.

Dobrý vzor, který ukazuje, že i přes rezervy v rychlosti se lze prosadit v moderním evropském fotbale?

Dal bych si ho za příklad. Je vidět, že v italské lize má také kolem sebe rychlé hráče, on jim umí dát balon. Má tam i Kubu Jankta, rozumí si na hřišti, což i my si teďka rozumíme spolu.

Očima kouče Václava Jílka Svoji roli zvládá dobře „Ukazuje se, že tyhle rychlostní handicapy se dají nahradit fotbalovou chytrostí, díky které jsou hráči v situacích včas a dokážou předvídat herní vývoj, což je případ Jakuba Plška. Kubu za podzim hodnotím velmi dobře, i když měl v některých zápasech problémy. Ale v těch posledních patřil k našim nejlepším hráčům a výrazně zvýšil penzum práce, již odváděl pro tým. Z druhé ligy byl nastavený na dávání branek a defenziva mu nebyla natolik vlastní, ale udělal velký progres. Zvládl

i roli hrotového hráče. Asi málokdo čekal, že dá na podzim deset branek a naváže rychlostřelbou na druhou ligu. Svoji roli ale zvládl velmi dobře.“

Sníte o zahraniční štaci?

To je sen každého fotbalisty. Nebudu výjimka. Ale to musím potvrzovat výkonnostně a statisticky.

Už ve druhé lize vás sledovaly polské kluby z nejvyšší soutěže.

Něco se ke mně dostalo, ale nijak jsem to nevnímal. Jednoznačný cíl byl postoupit. Jestli se na mě někdo přijel podívat, to jsem nějak neřešil. Hlavní bylo podřídit se týmu a za každou cenu postoupit, což se podařilo.

Na jaře bojujete o evropské poháry. I když to bude v konkurenci bohatších týmů velmi těžké, může být vaší výhodou menší tlak, že si tuhle výzvu můžete na rozdíl třeba od Slavie či Sparty v uvozovkách užít a zahrát si při tom pěkný fotbal?

To je fráze – zahrát si pěkný fotbal. Máme obrovsky náročného trenéra, který nám nedovolí si zahrát jenom fotbal. Když budeme pracovat poctivě, tak si myslím, že to bude mít dobrý konec. Liberec, který je okolo nás, oslaboval. Toho musíme využít. Důležité bude chytnout začátek. I když si v lize soupeře nevyberete, začátek bude těžký – doma Plzeň, venku zachraňující se Brno, pak přijede zachraňující se Slovácko. Ale to jsme si říkali i na podzim a bylo to dobré. Věřím, že to bude dobré znovu.

Ačkoli jste přišli o důležitého útočného bijce Tomáše Chorého, jehož koupila Plzeň. Bude Olomouc na jaře jiná?

Já doufám, že nebude moc jiná, že bude stále na tom dobře výsledkově i herně. Je tady Kuba Řezníček, který potvrzuje kvalitu. Dává góly, což je jenom dobře. Myslím, že se do toho dostal.

Hrajete pod ním. Vnímáte rozdíl mezi Chorým a Řezníčkem ne jenom výškový, ale i jiný?

Určitým stylem jsou odlišní, ale Kuba je také obrovsky silný v soubojích jako Choras. Je dokonce víc do náběhu, což pro nás hráče lepší, můžeme mu to dávat za obranu. Jinak je to stejné. Pořád mám druhou vlnu. Jako ten gól proti Opavě. Nic se nemění.

Ale první zápas v neděli proti své Plzni bude Řezníček chybět. Chystáte se zase na hrot?

To je otázka na trenéra. Těch pár zápasů mi tam ale na podzim sedlo.