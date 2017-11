Sigma a poháry? Hranice je pořád tenká, míní Plšek. Teď zafandí Plzni

Když Plšek v závěru prvního poločasu čtvrtým gólem v sezoně otevřel skóre zápasu a Olomouc pak přežila i pokutový kop, zdálo se, že mají hosté to nejhorší za sebou. „Jenže snad poprvé, když nepočítám druhý poločas domácího zápasu se Slavií, nás soupeř jednoznačně přehrál,“ popsal olomoucký záložník druhý poločas.



Proto Bohemians po přestávce vyrovnali a sahali dokonce po třech bodech. „Bohemka dneska podala jeden z nejlepších výkonu, co sem u ní viděl. Ten bod rozhodně bereme. Musíme,“ doplnil Plšek.



Penalta? Říkal jsem, že nedá Selhání Kabajeva, klíčový moment Na konci prvního poločasu mohl Jevgenij Kabajev po zbytečném penaltovém faulu Uroše Radakoviče vyrovnat, jenže vůbec netrefil bránu. „Říkal jsem to hned, že nedá. Nakonec tu bránu o dost minul. Co se týká Radakoviče, to je klasická horká hlava. O poločase bylo v šatně trošku divadlo, ale pak jsme ho dostali do pohody. Dneska se mu to utkání moc nepovedlo, ale na špatný výkon má samozřejmě právo. Podržel nás hodně v ostatních zápasech a pořád platí, že je to pro mě jeden z nejlepších stoperů v lize,“ řekl Jakub Plšek.

Čím to bylo, že jste dnes za soupeřem tak zaostávali?

Těžký terén, hodně kvalitní Bohemka... Navíc trenér Hašek nás zná ještě z druhé ligy, když tam loni vedl Vlašim, takže to určitě hrálo nějakou roli. Na druhou stranu si ale myslím, že máme na víc. Teď máme čtrnáct dnů volno, pak domácí zápas se Zlínem a v něm se musíme jednoznačně lepšit. Musíme být na to další utkání úplně jinak nastavení.

I bod vás ale v tabulce posunul na druhé místo, s tím přece musíte být spokojení.

Jednoznačně. Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, to víte, že bychom to brali všemi deseti. Na začátku sezony byly obavy, chtěli jsme zastavit ten náš jo-jo efekt, postup, sestup... A zatím se nám daří hodně nad plán, musíme v tom pokračovat.

Vnímáte se už se spoluhráči jako pohároví kandidáti, nebo je na to stále ještě brzy?

Ta hranice je pořád hrozně tenká. Je před námi domácí dvojutkání a pokud ho nezvládneme alespoň za čtyři body, mohou se na nás další týmy zpátky dotáhnout a my bychom zase spadli do středu tabulky. Proto neříkáme, že hrajeme o poháry. Chceme hlavně předvádět kvalitní a rychlou hru, což se nám na Bohemce nedařilo, takže se musíme zlepšit.

Šlágrem kola je nedělní souboj Slavie v Plzni. Vy jste v tabulce mezi nimi, komu budete fandit?

Je to momentálně největší zápas v Česku a já se na něj určitě rád podívám. A komu budu fandit? Asi bychom si přáli výhru Plzně, ať zůstaneme druzí.