Kam zamíří Plšek? Ordošův olomoucký učeň zaujal i Spartu

Ač šla Plškova rána téměř do středu brány, Fryšták sotva stihl vymrštit ruku.

„Naštěstí to gólmanovi trošku zaplavalo. Bylo před ním hodně hráčů a měl těžké na to zareagovat,“ povídal Plšek po exkluzivním zásahu. „Snažil jsem se hlavně trefit bránu, mělo to dostatečnou razanci.“

Olomouc díky dělovce v závěru aspoň zremizovala zápas s Bohemians, udržela třetí místo v lize i domácí neporazitelnost.

Trenér sigmáků Václav Jílek si oddechl: „Byla to situaci pro střelce z větší vzdálenosti. Brankář asi nemá úplně čisté svědomí, ale trefil to skvěle. Zmiňoval jsem, že Stanciu dvakrát pomohl Spartě standardkou, tak jsem rád, že i my jsme si teď pomohli standardní situací.“

Ofenzivní záložníci Stanciu a Plšek baví ligu krásnými góly. A od příští sezony by se mohli dohadovat, kdo z nich se postaví ke střele přes zeď. Podle informací MF DNES se o olomouckého kanonýra, který se trefil potřetí v řadě a celkově podeváté v sezoně, zajímá Sparta.

Jednání o lepší smlouvě v Sigmě

Hráčův agent Pavel Zíka ve čtvrtek přijede do Olomouce jednat o vylepšené nové smlouvě pro Plška, jemuž kontrakt na Hané končí za rok.

„Určitě si ji zaslouží,“ přikývne Zíka. Ale vyvrací, že by dohoda se Spartou byla na spadnutí. „Co se týče případných zájemců o jeho služby, registrujeme je, nějaká jednání proběhla, ale o žhavém zboží nebo o tom, že by Sparta měla zájem, bych nemluvil. K tomu se nehlásím. Celá liga se teď soustředí na poslední tři kola.“

A v nich půjde Olomouci o hodně. Po devíti letech je blízko návratu do evropských pohárů, kde se může cena hráče až několikanásobně navýšit.

„Olomouckým klukům přeji, aby postoupili do Evropské ligy, tam jejich cena může výrazně růst. Jsem rád, že jim to jde jako celému týmu,“ pokračuje Zíka, jenž zastupuje také další sigmáky - Šimona Faltu, Tomáše Zahradníčka a Václava Jemelku.

„Jsou to mladí kluci, pořád mají to nejlepší před sebou. V evropských pohárech se mohou ukázat. Vzpomeňme, jak ze Sigmy přestupovali Pavel Hapal, Tomáš Ujfaluši, Marek Heinz a další. Takzvaně se udělali v pohárech.“ Plšek nabírá formu.

Přestože jarní část začal rozpačitě a Jílek ho dvakrát posadil na lavičku. Pohovor mu prospěl. „Každý hráč je naštvaný, že nehraje. Ale pomohlo mi to, uvědomil jsem si pár věcí, začal jsem od nuly.“

V dubnu už byl v lize vyhlášen nejlepším hráčem měsíce. Kromě devíti gólů má na kontě i čtyři asistence a je pátým nejproduktivnějším fotbalistou soutěže. „Má výbornou formu, snažíme se ho hledat,“ říká křídelník Tomáš Zahradníček.

„Je dobré, že se mi daří, ale radši bych to vyměnil za tři body,“ štvala Plška ztráta s klokany. „Promarnili jsme první poločas, ale musíme respektovat sílu soupeře. Není náhoda, že je v tabulce tak vysoko. Pod trenérem Haškem hrají náročný styl fotbalu a my jsme se mu v prvním poločase nevyrovnali ani v agresivitě. Druhý už jsme je přehrávali. Víme, o co hrajeme. Bavíme se o tom. Ale nemůžeme se vymlouvat na to, že jsme byli pod tlakem. Spíš jsme cítili sílu Bohemky.“

Plškův přínos pro tým je značný. Navíc když skóruje, Sigma boduje. Byť kolikrát se po hřišti toulá a není příliš ve hře, v koncovce je výjimečný. I v tomto připomíná svého mistra Michala Ordoše, po němž v Sigmě převzal štafetu na pozici deset.

Pamatujete, jak Plšek nedávno vykoupal stopera i brankáře Baníku a placírkou střílel do prázdné brány? Prsty pak spojil v srdce, které posílá na západní tribunu svojí milé při každé domácí gólové slávě. „Pro všechny nestandardní řešení, pro mě naprosto standardní řešení toho hráče, protože dokáže udělat situaci na malém prostoru jinou, než by každý čekal,“ chválil ho Jílek. „To je Plša. Vynikající myšlení,“ dodal brankář Miloš Buchta.

Navíc se zlepšuje i v defenzivní práci bez míče. Takových podhrotových hráčů v lize moc neběhá, i proto na sebe strhává pozornost.

„Střílí mu to. S Kubou jsme si dali společný úkol, že góly dotáhne na dvoucifernou hranici. Ještě na to má tři kola,“ podotýká Zíka. „Zpod hrotu dává hodně gólů, našel si své místo, má fotbalové cítění, myšlení. Koncovku řeší chladnokrevně.“

Samozřejmě má i své nedostatky, jinak by ve 24 letech ještě nekopal v české lize. Průnikových pasů by měl rozdávat víc, nepatří k dynamickým hráčům. Ovšem myšlením pohybové deficity nahrazuje.

„Na zakončení při dobrém výběru místa není potřeba moc dynamiky, ale v některých aspektech hry může chybět. Kolem sebe mám plno kvalitních hráčů - Faltu, Zahradníčka, rychlostní typy, takže ani není třeba něco rychlostně tvořit, oni to rozběhnou za mě. Já spíš dávám míče za obranu,“ povídal v zimě Plšek v rozhovoru pro MF DNES. „V určité fázi to handicap je, ale je to o tom, dostat se do souboje včas, načíst si ho v hlavě dopředu a předvídat. My pomalejší typy musíme hrát víc hlavou. Nesmíme chodit zbrkle do nesmyslných kliček na dlouhou nohu a podobně.“

Olomoucký Jakub Plšek pálí na bránu Bohemians, v ligovém utkání z toho byl parádní gól.

Jílek doplňuje: „Ukazuje se, že tyhle rychlostní handicapy se dají nahradit fotbalovou chytrostí, díky které jsou hráči v situacích včas a dokážou předvídat herní vývoj, což je případ Jakuba Plška.“ Připomíná záložníka Udine Antonína Baráka.

Také není dynamický typ, ale je hladový v koncovce. „To je jednoznačný příklad,“ bere si Plšek vzor. „Nahrazuje to. Hraje neskutečně hlavou, je obrovsky silný v soubojích, má také dobrý výběr místa. Chtěl bych se k němu přiblížit.“

Sigmě loni pomohl zpátky do ligy, když jako záložník vstřelil ve druhé nejvyšší soutěži úctyhodných osmnáct branek. A teď pochybovačům dokazuje, že to nebylo nižším levelem. „Slyšel jsem pár hlasů, že na první ligu nebudu stačit, tak jsem to chtěl nějakým způsobem vyvrátit. Doufám, že se to daří.“

Daří. I proto může snít o evropských pohárech či zahraniční štaci. „To je sen každého fotbalisty. Nebudu výjimka. Ale to musím potvrzovat výkonnostně a statisticky.“