S Plškem, či bez? Rozdíl je znát. V Olomouci jsou rádi, že Sparta váhala

Přitom hlavu měl Plšek dole, míč kontroloval v nahuštěném prostoru před pokutovým územím mezi několika soupeři, přesto si díky výjimečné herní inteligenci, jež vidí víc než třetí oko, všiml, že mladoboleslavský brankář Kamenár číhá na střelu pár metrů před brankovou čárou: Jen počkej, přehodím tě!

Technicky kop provedl dokonale. Tedy téměř. Dloubl do míče, který plachtil vysoko nad Kamenárem, avšak rychle padal, až se posadil na břevno. Chyběl kousíček a podhrotový hráč Sigmy mohl v závěru zápasu, jehož účet otevřel, upravit skóre už na 5:0. Asi by už chtěl příliš. „Druhou půli jsme byli maximálně produktivní, padlo nám tam úplně všechno, až na to moje břevno.“

Projevem na hřišti připomíná Michala Ordoše, poetu s neotřelými nápady. Však toho také od něj na trénincích Olomouce spoustu odkoukal. Pozitivního i negativního.

Také jemu trenéři dřív vyčítali neochotu bránit, ale pod koučem Jílkem tuhle slabinu Plšek odstraňuje.

S trochou fantazie připomíná i anglického bombarďáka Harryho Kanea. Nejen postavou a rysy ve tváři, ale i mimořádným čichem na góly, kolikrát není vidět a pak udeří jako predátor. Byť nepatří mezi sprintery, přidává nadstavbu, bez které by fotbal ani v době fotbalistů atletů nebyl fotbalem. Ukazuje, že je rozdílovým hráčem.

I proto se fanoušci modrých obávali, že Sparta aktivuje výstupní klauzuli a vykoupí ho. Nestalo se, Plšek prodloužil smlouvu v Sigmě, ale jeden životní přestup v létě udělal: na Andrově stadionu se ve 24 letech oženil.

Tolik Sigmě chyběl v prvním zápase sezony proti Slavii kvůli zranění.

Pouze přihlížel, jak modří doma prohráli 0:3. A jak moc velký rozdíl je mít, nebo nemít Plška v sestavě, naplno předvedl hned v zápase dalším. „Hodně mi jeho návrat pomohl,“ vyprávěl Nešpor, jenž najednou získal parťáka, který na sebe váže pozornost. „A najde si prostor před obránci, otočí se s balonem.“

Navíc střílet umí oběma nohama, přesto, když si navedl míč ze 20 metrů na levačku, hlavou mu problesklo, že ji má slabší. „Tak jsem si na to moc nevěřil.“ Ale nerozpakoval se, práskl do balonu, který se vynořil zpoza obránce a skončil v šibenici nešťastného Kamenára, jenž si proletěl vzduchem zbytečně.

Někdy není třeba si věřit, ale udělat to! „Spadlo to tam. Hodně nám to pomohlo,“ usmíval se po rázném vítězství 4:0, na němž se už v 8. minutě podílel parádní rozdílovou trefou. „Překvapilo mě, kolik jsem měl prostoru.“

To překvapení vskutku bylo. Copak Mladoboleslavští nevědí, co je Jakub P. zač? Čeho všeho je schopný? Možná i je překvapilo, že nemá silnou jen pravačku. Avšak dopřát autorovi 11 branek z minulé sezony tolik místa zavání diletantstvím.

Pan Produktivita

Dal šestý gól z posledních sedmi ligových zápasů, další čtyři přidal v letní přípravě. „Doufám, že jsem si pohodu přenesl z přípravy a budu nadále platný pro tým.“

Důležitou roli sehrál i přihrávající stoper Štěrba. Krásně vyvezl míč, nalákal na sebe dva protihráče a pak nabil dobře postavenému Plškovi. „Štěrby se do toho dostává. První zápas byl docela nervózní, ale potvrdil, že je to kvalitní hráč, a jsem za to moc rád. Ukázal, že Uroše Radakoviče nahradí,“ pochválil asistenta.

S Plškem se do hry Olomouce nevrátila jen produktivita, ale i výška a síla. V soubojích už umí přitvrdit, snad aby naplnil náročné Jílkovy požadavky. V první půli nešťastně donutil střídat mladoboleslavského kapitána Matějovského, když mu přišlápl achilovku. Také jeho nástupce Kateřiňáka poslal v souboji k zemi.

Plšek už není jen hračička, i když se Matějovskému omlouval: „Chtěl jsem vzít míč, on si tam dal chytře nohu a já ho bohužel dojel. Mrzí mě to, že musel odstoupit. Nebylo to nic úmyslného.“

Hlavně ve druhé půli bylo Plška plné hřiště. Krásně rozjel také brejk před čtvrtým gólem, když z prvního doteku přenesl hru do křídla na Hálu, jenž vybídl ke skórování Housku. Přitom Olomouc předtím přežila díky brankáři Buchtovi tři čisté gólovky. A bez lítosti trestala.

„Výsledkově jsme to první kolo napravili. Herně už to takové nebylo. Zlomilo se to až tím druhým gólem zničehonic. Pak Boleslav odešla a už jsme dominovali,“ říká Plšek.

Výhra je důležitá pro olomoucké sebevědomí před těžkými zápasy s Plzní a pak ve 3. předkole Evropské ligy. „Odjet z Boleslavi s prázdnou a čelit doma Plzni by nebylo optimální. Vylepšili jsme si i skóre a můžeme jít na Plzeň v pohodě,“ těší Plška. Ještě předtím bude ve čtvrtek vyhlížet soupeře v Evropě, jenž vzejde ze souboje mezi Almaty a nizozemským Alkmaarem.

První zápas vyhráli překvapivě Kazaši doma 2:0. „Budeme fandit Nizozemcům,“ rád by se vyhnul daleké cestě. „Ale je jedno, kdo postoupí, budu se na to těšit tak i tak.“

A fanoušci Sigmy i českého fotbalu se budou těšit, co vysoký blondýn s číslem šest předvede.

Nelze to předvídat.