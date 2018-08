Olomoucký kanonýr Plšek zůstal: Chci potvrdit minulou sezonu

Vaše jméno nejvíce padalo ve spojitosti se Spartou. Co rozhodlo, že jste zůstal?

Chtěl jsem potvrdit minulou sezonu, která se mi nadmíru povedla. Tak doufám, že se mi podaří tuhle sezonu potvrdit.

Slušná výzva.

To jo, ale podmínky pro to mám perfektní. Kádr se udržel, až na Uroše Radakoviče. Ale myslím si, že Jan Štěrba ho až na ten první zápas, kdy byl nervózní, dobře zastupuje. Dostal se do toho. S Plzní hrál taky dobře. Bohužel nám zápas nevyšel výsledkově, ale herně jsme vůbec nepropadli.

Jenže jste dostali gól dvě minuty před koncem a nemáte ani bod.

Je to velké zklamání, 87 minut makáme, dřeme, Plzni jsme byli víc než vyrovnaným soupeřem. Rozhodlo, že jsme de facto stejnou šanci na rozdíl od nich nedali.

Efektivita takové zápasy rozhoduje. To jste zjistili už se Slavií.

Jasně, oni dobře bránili. Prakticky každou střelu zblokovali. Je to zkušené mužstvo. Šanci promění a pak si to pohlídají.

Vypadalo to, že obrovský liják vyhovoval víc Plzni. Za deště měla největší tlak.

Musím se přiznat, že mně osobně to moc nevyhovovalo, bylo šílené v tom běhat, foukal protivítr. Těžko se v tom hrálo. Padaly takový lana, pomalu jsem ani neviděl balon.

Nebylo frustrující, že sudí Berka nastavil jen dvě minuty a z toho se kvůli ošetřování plzeňského Hubníka minutu a půl nehrálo?

Nerad bych použil slova, která se mi v tu chvíli honila hlavou. Ale říkám: Plzeň je zkušené mužstvo a šlo vidět, že si to pohlídají.

Proti Slavii jste kvůli zranění hrát nemohl, přesto: působila na vás kvalitnějším dojmem než Plzeň?

Na tribuně jsem byl nervóznější, než když jdu normálně do zápasu. Ale myslím si, že Slavia tady prokázala větší kvalitu, byť Plzeň ji prokázala taky, ale Slavia byla silnější. Je to ovšem začátek ligy, takže bych to nerad zatím porovnával.

Jak si zvykáte na spolupráci s hroťákem Nešporem?

Nešpi je správnej blázen, takže se mi s ním hraje dobře. Doplňujeme se, akorát zatím chybí góly. V Boleslavi se nám to povedlo, s Plzní chyběla produktivita.

Můžete si před předkolem Evropské ligy s Kajratem vzít ze souboje s účastníkem Ligy mistrů něco pozitivního? Třeba pasáž, kdy jste Plzeň zmáčkli?

Musíme to přenést do čtvrtečního zápasu a aspoň výsledkově to zvládnout.

Co o neznámém soupeři víte?

Trenéři nějaké materiály posbírali, takže se nebojím, že nás nepřipraví. Každý se na to těší. Dlouho tady poháry nebyly. Musíme k utkání přistoupit zodpovědně jako s Plzní.

Byť Kajrat neděsí, už vyřazením Alkmaaru prokázal sílu.

Ve 3. předkole už asi jednoduchý soupeř není. Naproti tomu je to neatraktivní, bohatý, silný soupeř, takže nejhorší možná kombinace, co jsme mohli dostat. Ale nechci se vymlouvat. Jsme tam jednou za deset let, nemůžeme si vybírat.

Nejvyšší čas doma poprvé v sezoně skórovat, že?

Je to pravda. Lidi tady góly očekávají a my jsme jim je ještě nedopřáli, takže doufám, že budou ve čtvrtek.