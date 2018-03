Olomoucký střelec Plšek ztratil místo. Pomohlo mu to a začíná od nuly

„Dobrá akce od Sládi, jednoho obránce se zbavil, křižoval ho druhý, dal dobrý centr, já se snažil trefit bránu a vyšlo to,“ líčil záložník Olomouce s úlevou. „Trenér nám hodně vyčítá, že to drbeme kolem vápna a málo střílíme. Tak jsem se snažil co nejvíc střílet. Aspoň jeden gól.“

Byť nakonec nebyl vítězný, ale stačil jen na domácí plichtu, pro Plška měl větší hodnotu. Ač je s pěti góly nejlepším střelcem týmu a se třemi asistencemi i nejproduktivnějším, po mdlých jarních výkonech vypadl ze sestavy.

Do utkání s Karvinou i předchozího na Slavii skočil jen jako žolík. „Už jsem gól potřeboval. Nechytil jsem dobře začátek jara. Doufám, že mi gól pomůže do dalších utkání,“ přeje si.

Trenér Václav Jílek promlouval Plškovi do duše. Od podhrotového hráče očekává mnohem víc rozdílových akcí, než tomu bylo na startu jara, kdy Plšek nebyl na hřišti cítit.

„Mluvili jsme spolu, snažím se mu vštípit a musí si uvědomit, že jeho aktuální výkonnost není na takové úrovni, jakou očekáváme a požadujeme,“ vyčítal mu Jílek. „Měl jsem z něho ale velmi dobrý pocit po předzápasovém tréninku. Měl by se rvát, aby maximálně využil minutáž, kterou dostane na hřišti, a s tím do utkání šel. Všichni víme, že góly dávat umí, a těch dvacet minut jsem ho na hřišti cítil. Měl ještě nádhernou střelu, využil čas, po který tam byl, aby mužstvu pomohl. Roli přijal a zvládl velmi dobře.“

Role žolíka ovšem není ničím, na co by si chtěl zvykat. „Každý hráč je naštvaný, že nehraje. Ale pomohlo mi to, uvědomil jsem si pár věcí, začal jsem od nuly a budu v tom pokračovat.“

Mrzelo ho, že karvinský Budínský na jeho trefu záhy odpověděl a ze tří bodů byl jen jeden. „Neměli jsme odražený balon, vyklidili jsme pozice, on si to navedl a křížnou střelu asi Reichl neviděl. Takový hloupý gól. Nemůžeme inkasovat za dvě minuty po naší brance,“ povzdechl si. „Přitom druhý poločas byl dobrý, závarů jsme měli dost.“

Hlavní Plškova přednost je produktivita, čich na góly z druhé vlny. A čtvrtá Olomouc ji v boji o evropské poháry bude tuze potřebovat.

„Doma musíme bodovat naplno a uvidíme, jak se to promítne dál do tabulky. Teď jedeme na Duklu, pak máme doma Jihlavu, to jsou utkání, která musíme zvládnout, pokud se chceme udržet nahoře,“ velí.

Olomoucký Jakub Plšek atakuje plzeňského obránce Lukáše Hejdu v ligovém utkání.

V čem je hlavní rozdíl oproti podzimu v olomoucké hře? „Asi je to zimou,“ ušklíbne se Plšek. „Musíme se do toho zase dostat, od nuly, teď to nemělo kvalitu. První zápas s Plzní se nám povedl, to jsme byli chváleni. Přišlo asi uspokojení. Musíme si každý sáhnout do svědomí a začít pracovat tak, jak máme.“

Na jaře Sigma vyhrála jediné utkání. Důvod k nervozitě?

„Není,“ kroutí hlavou Plšek. „Měli jsme čtrnáct dní na to, abychom se dali do pořádku a na Dukle začali hrát ten náš fotbal.“