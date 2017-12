Olomoucký Plšek litoval zahozených šancí: Ale na jaře je na čem stavět

Přestože Sigma tentokrát nehrála dobře, vytvořila si tři velké šance. A všechny Plšek zahodil. I proto Olomouc padla 0:1 a na druhém místě ji přeskočila o skóre Slavia. „Jednoznačně jsem smolař utkání,“ přikývl.

Měl jste ty možnosti lépe řešit?

Hlavně ty dvě šance byly obrovské, jednu mi gólman chytil a jednu jsem řešil nesmyslně. Měl jsem udělat kličku, protože byl daleko z brány, ale bohužel jsem to řešil, jak jsem to řešil. Byla to stoprocentní šance. Předcházela jí špatná rozehrávka Liberce. Šli jsme s Texlem dva na jednoho, on si dobře navázal obránce, takže jsem měl prostor a jen gólmana před sebou. Do poslední chvíle jsem čekal na jeho pohyb, ale řešil jsem to špatně.

Brankář Kolář udržel nervy?

Dá se říct. Spíš to ale bylo moje špatné řešení.

Kouzelný podzim. I bez tečky Pohled Jana Dočkala Fotbalové Sigmě se tečka za kouzelným podzimem nepovedla. V Liberci to výsledkově ani herně nezvládla. Ukázalo se, že absence dvou klíčových hráčů (Chorého a Falty) byla citelná. Fanoušci Olomouce si musí pod stromeček hlavně přát, aby si opory Hanáků pod stromeček nepřály bohatší kluby. Příležitost poprvé v základní sestavě dostal křídelník Martin Hála a znovu potvrdil, že ač je bývalý obránce, bránění mu moc nejde. Coufala pustil nejen do gólové hlavičky, ale už v první půli do podobné možnosti. I tak Sigma mohla bodovat, jenže záložník Jakub Plšek popřel svou produktivitu a spálil všechny tři šance týmu. Ale to nic nemění na báječné jízdě modrých po návratu do ligy. Sigmáci, pěkné Vánoce a na jaře ať to zase běhá.

Která šance byla větší?

Jednoznačně ta první. Jdete jeden na jednoho, na tréninku to trénujeme. Váhal jsem do poslední chvíle a pak jsem to řešil špatně. Ta druhá, hlavička z metru, to gólman reflexivně chytl, to měl docela štěstí. Tam se to rozhodlo.

Víc možností jste si nevytvořili.

V prvním poločase byl Liberec ve všech aspektech lepší. O přestávce jsme si k tomu něco řekli, ale probral nás až gól. Teprve potom jsme začali hrát a naše hra dostala nějakou tvář. Nevím ale, proč jsme první poločas tak hráli.

Při neúčasti Chorého trenér Jílek dosud stavěl na hrot vás. Překvapilo vás, že vsadil na Moulise?

Trenér měl nějakou myšlenku a s nějakou taktikou jsme šli do zápasu. Bohužel jsme ji neplnili, jak jsme měli, a z toho pramenil tlak Liberce korunovaný gólem.

Čím si vysvětlujete diametrálně odlišný výkon se Spartou a teď?

Nevím. Měli jsme dva hráče mimo a Liberec byl dobře připravený.

Chorý s Faltou tak moc chyběli?

Samozřejmě chyběli, Chorý je pro nás poslední dobou důležitý v uhrávání balonů a bylo vidět, že jsme v prvním poločase nahoře moc balonů neudrželi. Na druhou stranu kluci, kteří je nahradili, na to celou sezonu čekají, na tréninku potvrzují kvalitu a zasloužili si tam být.

Venku vás přehrávala nedávno i Bohemka.

Je to pravda, i když jsme venku neprohrávali a remízu jsme vždycky nějak ukopali. I tentokrát jsme sahali po bodu, ale bylo to málo.

Za podzim máte jen dvě prohry - v Plzni a Liberci. Byli to nejtěžší soupeři?

Výsledkově asi ano. Herně nás doma přehrávala také Slavia. V Liberci jsme to ale nezvládali. Po Spartě šel náš výkon rapidně dolů.

Mrzí vás, že jste přišli o druhé místo?

Kdyby to někdo řekl před sezonou, tak to samozřejmě bereme. Ale po Spartě jsme měli sebedůvěru a mohli jsme hrát svou hru, ale bohužel jsme to vůbec nesplnili. První poločas byl opravdu špatný.

Je přes zimu na čem pracovat?

Něco nám to ukázalo, byl to poslední zápas, odpočineme si a na jaře do toho půjdeme znovu.

Jak se bude zimovat na pohárových pozicích?

Krásně. S tím jsme před sezonou absolutně nepočítali. Byly tam jiné myšlenky. Na druhou stranu jsme to výsledkově zvládali, hodně zápasů i herně, takže je na čem stavět.

Od druhého místa dolů je poměrně tlačenice.

Pro fanoušky to bude zajímavé. Jsem zvědavý, jak to na jaře bude.

Podzim jste odehráli prakticky ve dvanácti lidech. Odpočinek už bodne...

...zvlášť když jsme prohráli.

Zkuste zhodnotit podzim svýma očima.

Můžeme to hodnotit až na jeden zápas jednoznačně pozitivně. Dostávali jsme málo gólů, herně nám to šlo, na jaře je na čem stavět.

Poslední zápas byl jediný, který vám na podzim nevyšel?

Bylo jich tam samozřejmě víc, ale zvládli jsme je alespoň výsledkově. V Liberci to ale bohužel nevyšlo.