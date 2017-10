Petr Slavii neprožívá. Potřebujeme jeden povedený zápas, přeje Slovácku

„Je to pro mě zápas jako každý jiný, nějaká přemotivovanost u mě rozhodně nehrozí. Speciálně beru jen duely proti olomoucké Sigmě,“ říká sedmadvacetiletý hanácký odchovanec.

Je to tím, že jste se ve Slavii neprosadil? Odehrál jste za ni jen 154 minut.

Tak nějak. Byla to dobrá zkušenost, ale už je to pryč. Slavia se navíc za ty tři roky obrovsky změnila, je to úplně jiný klub. V kádru snad zůstali jen Jarda Zmrhal a Milan Škoda. Na zápas se každopádně těším, je to úřadující mistr a druhý tým tabulky. Doufám, že přijde hodně lidí. Bylo by moc fajn, kdybychom je potěšili vítězstvím.

Jak vám tyto plány nabourala první letošní ligová prohra Slavie 1:2 s Libercem, kvůli níž její ztráta na suverénní Plzeň narostla už na 11 bodů?

Nemyslím si, že by hned byli pod nějakým tlakem, když nezvládli první zápas po nějaké době. Je jasné, že k nám přijedou s cílem vyhrát, my se budeme snažit jim to překazit.

V jakém stavu jdete do toho zápasu vy?

Potřebujeme body, zatím jich moc nemáme, vyhráli jsme jen jednou. Hlavně doma musíme vítězit mnohem častěji.

V tabulce jste po jedenácti kolech s devíti body dvanáctí, dva body od poslední příčky. Jste z toho nervózní?

Ani ne, je za námi vlastně jen třetina soutěže a čeká nás ještě devatenáct kol. Potřebujeme to zlomit jedním povedeným zápasem.

Co hře Slovácka zatím chybí? Jde jen o nestřílení branek, o kterém se spoluhráči tak často mluvíte, nebo je toho víc?

Potřebujeme, abychom nějaké utkání vyhráli, ideálně 2:0, 3:0. Jsem přesvědčený, že tím se to zlomí. Když si teď vytvoříme příležitost, většinou ji neproměníme. Je to hodně záležitost hlavy. Kdybychom třeba v posledním zápase na Dukle přidali druhou branku, mohlo být po zápase. Už bychom vyhráli a ta pohoda by se nám zase vrátila. Bod z venku byl samozřejmě dobrý, ale chtěli jsme víc.

Los nemáte lehký: doma vás po Slavii čeká vedoucí Plzeň, mezitím venku silné Teplice...

Paradoxně nám takové zápasy můžou vyhovovat, proti těmto soupeřům se nám může hrát líp. Když sem naposledy přijela Karviná, tak byla zalezlá a my jsme celý zápas jen dobývali. Teď to může být otevřenější fotbal. A zajímavější pro lidi.

Vy jste po letním příchodu z Olomouce zatím zasáhl jen do šesti utkání a plných 90 minut jste odehrál jen jedinkrát. Čím to bylo?

Ze začátku trenéři nebyli spokojeni s mou fyzickou kondicí. Tak jsem pořádně potrénoval a snažím se stále makat, teď už je zátěž větší. Doufám, že se bude i dařit.

Proti Dukle už jste se blýskl asistencí u Zajícova gólu.

Každý kanadský bod člověka potěší, ale důležitější jsou týmové body v ligové tabulce.