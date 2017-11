Vítkovický záložník Kučera: Psychicky nám nynější série hodně pomohla

„Pomohla nám nová krev,“ říká Kučera k nynějšímu vítkovickému vzestupu. „Asi je to trenérem. Jsme rádi, že jsme ožili a máme šňůru tří vítězství. Je to pro nás nová energie. Těší nás, že nám to tam padá a vzadu udržíme čisté konto.“

Takže musel přijít až třetí trenér, abyste se zvedli?

Nevím, jestli to je tím. Ale možné to je. Konečně se nám začalo dařit.

Co se s příchodem trenéra Grmely změnilo?

Asi je to ten potřebný impulz. Přišel úplně odjinud, což nám pomohlo.

Přestavěl mužstvo?

Hrajeme trochu jiný systém. Nesnažíme se o otevřený fotbal, hrajeme z bloku, zezadu a snažíme se využívat brejky. To nám vychází.

Je to vidět i na vašem rostoucím sebevědomí?

Ano. Víc si toho dovolíme. Cítíme se už mnohem lépe.

Teď jedete do Hradce Králové. Co se od toho utkání dá čekat?

Víme, že to bude těžké, ale znovu hrajeme od nuly. Hlavně doufáme, že budeme pokračovat v nynějších dobrých výsledcích.

Nehrozí, že vám série výher stoupne do hlavy a budete si myslet, že jste už z nejhoršího venku?

Psychicky nám ta nynější série hodně pomohla, protože jsme na tom nebyli moc dobře, ale víme, že musíme být furt nohama na zemi a pracovat dál jako dosud. A motivací pro nás je ještě více se přiblížit středu tabulky.