Chrudimský fotbalista Krčál: Moje dva momenty zhatily celý zápas

„Přitom jsem ze sebe vůbec neměl špatný pocit. Jenomže přišly dva slabší momenty a všechno zhatily. Byly to bohužel natolik zásadní věci, že jsem v podstatě sám negativně rozhodl zápas,“ smutnil na pozápasové tiskové konferenci.

Ta se uskutečnila poté, co Chrudim v sobotu nezvládla další domácí zápas v letošní sezoně a podlehla Varnsdorfu 0:1. O jediný gól zápasu se ve 45. minutě postaral Krčál.

„Po centru ze strany jsem byl v našem vápně v souboji s hráčem. Ne nijak na těsno, takže jsem si docela věřil. Už jsem měl balon na kopačce, ale bohužel mi to sklouzlo a trefil jsem se do vlastní sítě,“ popisoval první ze dvou klíčových okamžiků.

Ten druhý přišel ve druhém poločase, v samém závěru v utkání. Rozhodčí nařídil pokutový kop ve prospěch domácích a šel jej kopat právě Krčál.

„Oproti penaltě v Táboře (kterou proměnil) jsem necítil vůbec žádné nervy. Byl jsem přesvědčený, že vyrovnám, brankář mi však vystihl stranu a nedopadlo to pro nás dobře,“ poukázal pětadvacetiletý bek na konečný výsledek zápasu. Připustil, že gólman Varnsdorfu mohl tušit, kam bude balon směřovat.

„Penalty jsou taková psychologická hra. Kopal jsem na stejnou stranu jako s Táborskem, takže brankář to mohl vědět...“

Pocit chycené penalty v sobotním utkání okusil také chrudimský brankář Mrázek. Hned ve třetí minutě zlikvidoval Adama Ondráčka a fantasticky si poradil i s následnou dorážkou.

„V jednom momentě jsem se prostě rozhodl, že někam skočím, a naštěstí to vyšlo. Nakonec to ale nic neřešilo. Prohráli jsme doma třetí zápas ze čtyř, to se nám v minulosti nestávalo. Všichni jsme z toho smutní,“ neskrýval gólman nováčka.

Spokojený logicky nemohl být ani jeden z jeho trenérů Pavel Matějka. „Hned od začátku jsme se domnívali, že nám chycená penalta pomůže, ale gól do šatny nám pak naboural psychiku a bylo to hodně obtížné,“ hodnotil.

V příštím kole na Chrudim čeká venkovní duel proti Vítkovicím (21. září od 17 hodin). „Porážkou od Varnsdorfu jsme si pěkně zkomplikovali život a musíme uhrát body,“ měl jasno kouč.