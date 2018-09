Nechtěli jsme zůstat dole, říká chrudimský Krčál

„Tu výhru jsme moc potřebovali. Ocitli jsme se v sestupové zóně a nechtěli jsme tam setrvat dlouho,“ uvedl 25letý Krčál.

S jakou taktikou jste do zápasu šli? Hrát na brejky?

Určitě jsme nemínili napadat nějak nahoře, chtěli jsme se zaměřit na defenzivu a hrát vyrovnaný zápas. To se povedlo, svědčí o tom i fakt, že nakonec rozhodla ta penalta. Pro diváky to možná nebylo tak atraktivní, hrálo se ve středu hřiště. Nějaké šance jsme si vytvořili, jednu velkou jsme dovolili i soupeři.

Při zápase vám pršelo. Byli jste po něm hodně vyčerpaní?

Ano, bylo to opravdu náročné. Všichni, od útočníků po obránce, jsme museli makat nahoru-dolů. Vydali jsme se, ale stálo to za to.

Poprvé v sezoně jste uhájili nulu vzadu. Měli s vámi kouč Jirousek před utkáním pohovor na to téma? Předtím jste inkasovali opravdu dost.

Konkrétně před Táborskem ne, to proběhlo už dřív. Teď už jsme to neřešili, trenér to chtěl nechat uležet a nechat nám, jak se říká, klid na práci. Ve finále nám to pomohlo.

Také jste se vyvarovali fatálních hrubek typu nepovedených malých domů. Pokud se nepletu, jste poslední z původní obranné čtyřky, kdo ještě podobnou minelu nepředvedl...

To máte asi pravdu, zatím se mi to naštěstí vyhnulo. Nevím, čemu bych to připsal. Snažím se maximálně soustředit, předvídat situace, abych tomuhle předešel.

Na pravém kraji obrany nastoupil Martin Sulík. Jak to zvládal?

Dobře. Na té pozici se osvědčil už v pohárovém utkání v Brozanech, odehrál tam skvělý zápas. Trenér mu proto dal šanci i v mistráku.

Z hráčů, kteří do Chrudimi přišli v létě, v Táboře hned čtyři nastoupili v základní jedenáctce. Působí j ako skutečné posily.

Na aklimatizaci měli vinou krátké přípravy jen chvíli a do sestavy se dostávali postupně. Ale ukázali, že j sou to kvalitní hráči.

Zapadli všichni noví členové do kádru bez problémů? Tolik příchodů chrudimská kabina za poslední roky nepamatuje.

Byl opravdu velký zásah. Ale jsme poměrně mladý kolektiv, a když přijde někdo nový a není to nějaký výlupek, je to bez problémů.

Teď máte reprezentační pauzu. Jaký budete mít program?

Už před zápasem jsme se bavili o tom, že máme málo bodů a že potřebujeme pořádně potrénovat, abychom se dostali na vlnu a uhráli i nějaké další výhry. Později začneme ladit na další zápas s Varnsdorfem (v sobotu 15. září od 10.15).