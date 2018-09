Bod s Brnem je asi v pořádku, uvažuje pardubický stoper Klíma

Naposledy hráč se třemi starty v nejvyšší soutěži nechyběl u pardubické remízy 1:1 se Zbrojovkou Brno.

„Byl to hodně náročný zápas. Bod byl nakonec asi v pořádku, protože po tom, co jsme dostali červenou kartu, tak už jsme se většinou jen bránili a bylo to obtížné,“ uvažoval. V zadních řadách Klíma podal solidní výkon. Spolu se spoluhráči dokázal odbránit i Lukáše Mageru. Nejzkušenějšího hráče Zbrojovky s bezmála dvěma sty ligovými starty a sedmačtyřiceti góly.

„Spolu s Antonínem Růskem to byl nejvyšší hráč jejich sestavy. Bylo důležité je oba pohlídat. Podle mě se nám to až na ten gól celkem dařilo. Nepamatuji si, že by se k něčemu dostali. Byl jsem spokojený,“ hodnotil Klíma.

Ve 29. minutě utkání byl u dalšího vážnějšího momentu, když se v útoku dostal k míči brněnský Sedlák a nasměroval jej do odkryté branky. Pardubický zadák ovšem balon stačil doběhnout a odklidit jej do bezpečí.

„Sedlák do balonu pouze dloubnul, takže se to dalo lehce stihnout. Já se naštěstí vrátil, protože jsem počítal s tím, že by se ta situace ještě mohla dohrát. Jsem rád, že z toho nakonec nic nebylo,“ netajil se Klíma. Jemu a jeho spoluhráčům dobře vyšel úvod zápasu, kdy se hned v šesté minutě dostali po Kovářově trefě do vedení.

„To bylo hrozně důležité. Brzy se nám povedlo skórovat a od té doby jsme hráli v klidu. Do ničeho jsme Brno nepustili a první půle byla v naší režii,“ ohlížel se Klíma.

S přibývajícím časem pak ale jeho další kolega Prosek uviděl červenou kartu a Východočeši se od 47. minuty museli bránit v deseti.

„Tam se zase scénář utkání úplně otočil. Najednou jsme se museli soustředit hlavně na obranu, abychom neinkasovali. Hrozit z protiútoků také nebylo snadné, protože z vrchu odešel Petráň, abychom doplnili obranu, a bylo to fakt znát,“ popisoval Klíma.

Brněnští od druhé půle několika střídáními oživili zálohu a tento krok se vyplatil. Po dvou minutách v přesile se nechytatelnou ranou po rohovém kopu prosadil Kříž a bylo srovnáno.

Jihomoravané i nadále tlačili a nebylo by divu, kdyby v Pardubicích dokázali vyhrát. Všechny ostatní šance ale pochytal premiant ve druhé lize brankář Jiří Letáček.

„Nestál za námi Milan Knobloch, takže to pro nás byla velká změna, ale ‚Lety‘ to zvládl skvěle. Navzájem jsme si pomáhali a do sestavy zapadl dobře. S gólem nemohl nic dělat a všechno ostatní pochytal výborně,“ pochválil svého spoluhráče Klíma.

Přesto byl ale v utkání ještě jeden moment, kdy byl Letáček bezradný. V 93. minutě se po střele Brna rozeznělo břevno. „To ve mně pěkně hrklo. Naštěstí se nic nestalo,“ oddechl si Klíma.