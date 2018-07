Solidní debut. Pardubického stopera Klímu mrzel jen zbytečný gól

„Lepší by to samozřejmě bylo s nulou vzadu, ten inkasovaný gól mě mrzí,“ poznamenal bek. „Ovšem jinak jsem hrozně rád, že jsem dostal příležitost hrát a týmu mohl pomoct. Výhra je nejlepší možný výsledek.“

Z nových akvizic pardubického FK se Klíma v sobotu dostal do základní sestavy trenérů Krejčího s Novotným jako jediný. A vedle kolegy Šejvla, jedné ze stálic mužstva, si počínal s naprostým přehledem.

„S Martinem se hraje lehko, je zkušený. Vedle něj to je super,“ řekl Klíma.

Celou obrannou linii Pardubic včetně gólmana Knoblocha navíc už v první minutě přinutil k obezřetnosti míč, který nebezpečně proletěl napříč celým malým vápnem domácích.

„Soustředit jsme se měli už od začátku, nebylo dobré do toho takhle vstoupit,“ podotkl Klíma. „Chybělo málo a soupeři to tam doklepli na zadní tyči. Ale vzpamatovali jsme se z toho a hned potom jsme začali odpovídat podobně, což bylo důležité,“ dodal.

Vítkovice nicméně zahájily nefalšovanou zákopovou válku, takže Východočeši museli složitě a trpělivě hledat cestu do jejich sítě.

„Hrály odzadu, bylo těžké se k nim dostávat. Nechaly nás rozehrávat, takže jsme většinou drželi balon. Ale povedlo se nám vstřelit jednu branku (poprvé se prosadil Petráň), to bylo zásadní. Po přestávce už to hosté museli otevřít, protože prohrávali. Tím nám dovolili víc gólů,“ líčil Klíma.

Pardubičtí přidali ještě další dvě trefy zásluhou přímého kopu Čelůstky a druhé přesné hlavičky Petráně. Čestná branka Vítkovic padla až za rozhodnutého stavu 3:0 v 78. minutě zápasu.

„Někdo z nás obránců tam vystoupil a pak jsme se protihráče snažili vystavit do ofsajdu. V něm však nakonec nebyl. Doufali jsme ještě, že Míla Knobloch vyběhne z branky, ale nestihl to. Oni už to potom jenom jednoduše doráželi do prázdné... Hrozně zbytečný gól,“ litoval Klíma.

Stejně jako ostatní aktéři duelu se musel popasovat s tropickou teplotou, již doprovázelo velké dusno.

„Podmínky jsou pro všechny stejné, ale bylo to vážně únavné,“ přiznal Klíma s tím, že občerstvovací pauzu, která proběhla po druhém pardubickém gólu, by býval uvítal už v první půli.