Reprezentant Jankto vymění Udinese za Sampdorii, tvrdí média v Itálii

Podle ní už dohodě mezi Udinese a Sampdorií schází jen hráčův podpis.

Ze čtrnáctého do desátého celku italské ligy by měl Jankto přestoupit za 15 milionů eur, rozdělených do několika splátek v průběhu příštích let. V přepočtu je to skoro 400 milionů korun.

Přitom ještě před pár dny se zdálo, že Janktovy další kroky povedou spíš do Bergama. Zájem podle italských médií měly i Turín, Lazio Řím či francouzské Monako.

Jankto je v Itálii od osmnácti let a během čtyř let si v Udinese udělal jméno. Poslední dva roky hraje pravidelně v základní sestavě, ale nikdy se netajil tím, že se chce z klubu brzy posunout výš.

Naposledy rezonovala jeho prohlášení z konce května, kdy mluvil s českými novináři na reprezentačním srazu. Vedení Udinese tehdy kritizoval za to, jak hráče kvůli špatným výsledkům zavíralo na hotel.

„Bylo období, kdy jsme tam byli snad tři týdny v kuse. Nemůžete nic dělat, jen čekáte na trénink, odtrénujete a jedete zpátky na hotel. Cítil jsem se trochu jako otrok,“ líčil.

I proto jsou informace o jeho chystaném přestupu logické. V Sampdorii Janov působil v předminulé sezoně jiný český reprezentant Patrik Schick.