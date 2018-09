Nikdo nezařve, všichni hlavy dole, totální katastrofa, řekl Jankto

Česko inkasovalo nejvíc gólů v samostatné historii od roku 1993.

V Rostově na Donu proti čtvrtfinalistům letošního mistrovství světa vyhlíželo trapně, bezradně.

„Vůbec jsme se nepoučili ze zápasu s Ukrajinou. Zase jsme dělali školácké chyby. Ukrajinci jich většinu nepotrestali, Rusko všechny ano. Naprosto zasloužená prohra,“ srovnával Jankto se čtvrtečním duelem v Uherské Hradišti v Lize národů (1:2).

Proč jste se nepoučili, když jste o tom poslední dny mluvili?

Nevím... Ty chyby děláme pořád. Opakuje se to z kvalifikace. Tady v Rusku jsme je udělali ještě horší, děláme je všichni.

Co teď?

Jsou to sice fráze, ale musíme se zvednout. Nic jiného nám nezbývá. Musíme zvednout hlavu a něco dokázat v Lize národů. Pořád se tam dá ještě něco uhrát.

Kdo, nebo co národní mužstvo zvedne?

Lídr. Když jsme dostali druhý, třetí gól, nikdo nic neřekl. Všichni jsme ticho, všichni hlavy dole, všichni jsme hodní, takhle to být nemá. Když uděláme chybu, musí někdo zařvat, musíme jezdit po zadku, ale to tam dneska nebylo. Nebylo tam nic.

Co jste po třetím gólu po půlhodině cítil?

Naprostá bezmoc. Opakuju se, děláme školácké chyby. Nebylo jich jen pět, ale deset dvanáct. To se pak hrát nedá. Možná v české lize to nikdo nepotrestá, ale na mezinárodní úrovni vás to stojí zápas.

Tým vypadá apaticky, bezradně. Cítíte to taky tak?

Těch ran jsme dostali hodně. Nevím, co na to říct. Musíme s tím něco udělat, musíme hrát zezadu, vyjít z defenzívy jako před rokem proti Německu. Tam bylo vidět, že nikdo nechce udělat chybu.

Jsou poslední porážky s Ukrajinou a Ruskem skutečným obrazem českého fotbalu? Je to realita?

Bohužel asi jo. Máme mladý kádr a když vám vypadnou zkušení lídři jako Darida, Dočkal, Suchý... Musíme počkat na mladé hráče, na další generaci, my poslední roky hrajeme špatně. Musíme se omluvit fanouškům. Jestli to s Ukrajinou byla katastrofa, tak dnes to byla totální katastrofa.