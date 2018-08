Všichni si na ligu pořád zvykáme, tvrdí opavský záložník Janetzký

„Motivaci uspět mám velkou, ale bude to zápas jako každý jiný,“ uvedl Janetzký, který zatím v boji o místo v jablonecké sestavě neuspěl.

Jablonečtí na rozdíl od jiných českých klubů nepožadovali ve smlouvě o hostování, aby Janetzký proti nim nehrál.

„Jsem rád, že pokud mě trenér postaví, tak budu moci nastoupit,“ ocenil Janetzký jablonecké šéfy. „Uvidíme, jak zápas dopadne, ale už musíme vyhrát.“

Zřejmě to utkání nebude tak vypjaté, když hrajete v brněnském azylu, že?

Tam to není vůbec dobré. Už se všichni těšíme, až budeme zpátky v Opavě.

Proč jste se zatím v Jablonci, kam jste odešel loni v lednu, nechytil?

Je tam hodně velká konkurence, takže jsem spíše hrál za juniorku. Proto pro mě bylo lepší jít na hostování někam do druhé ligy. Tak jsem se v minulé sezoně vrátil do Opavy, a když jsme postoupili, v klubu jsem zůstal. Jsem rád, že si zahraju ligu.

O trvalém návratu do Opavy neuvažujete?

Vůbec nevím, co bude v zimě, kdy mi končí hostování.

Jablonec hraje Evropskou ligu. Nemrzí vás, že u toho budete chybět?

Jablonec je na tom momentálně hodně dobře. Samozřejmě že bych si poháry rád zahrál, ale přece jen raději budu mít nějaké zápasové vytížení v Opavě, než abych v Jablonci seděl na lavičce.

V úterý jste v poháru jasně vyhráli ve Frýdku-Místku 5:0. Můžete z toho utkání něco přenést do ligy?

Určitě. Musí nás to nakopnout a musíme už konečně v lize vyhrát.

S výkonem v poháru jste byli spokojení?

První poločas jsme hráli výborně. Druhý už každý hrál spíše na sebe, ztráceli jsme moc balonů, ale naštěstí jsme dali ještě dva góly a uklidnili to. V lize se musíme vyvarovat těch ztrát a už to urvat.

Čím to je, že se vám zatím v lize nedaří?

Zbytečně chybujeme, dostáváme úplně laciné branky. V první lize se chyby, jaké děláme, trestají, ve druhé nám procházely. V tom je asi ten největší rozdíl.

Není problém v tom, že trenér Roman Skuhravý chce hrát líbivý fotbal místo toho, abyste úporně bránili?

Nemyslím si, že bychom chtěli hrát na krásu. Ale my nehrajeme účelně. Hrajeme od šestnáctky po šestnáctku a nejsme vůbec nebezpeční.

A nechybí vám domácí prostředí, když kvůli stavbě vyhřívaného trávníku musíte být v Brně? Anebo doplácíte na to, že jste nováčci?

Možná to tím prostředím je, ale možná ne. Na to se nechceme vymlouvat, ale jsme nováčci a všichni si na ligu zvykáme. Nikdo kromě Pavla Zavadila jsme ji ještě nehráli, takže všichni se s novou soutěží pořád ještě seznamujeme. Snad se chytneme.