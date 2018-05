Bída. Hrát tak dál, příště je to o sestup, děsí teplického Horu

„Dvě výhry na jaře jsou strašně málo, jarem jsme se pěkně protrápili,“ oklepal se záložník Jakub Hora. „Aspoň víme, na čem zapracovat, co změnit. Protože tohle byla bída. Makali jsme, ale bylo to takové rádoby makání. Nedáte gól, nadřete se na šance a pak z jedné soupeřovy dostaneme gól.“

Sezonu Teplice zakončily sobotním domácím krachem 0:3 se Slavií, která vyjma úvodu dominovala.

„Chtěli jsme odčinit naše poslední výsledky, ale naopak jsme je podtrhli. Slavia nás přehrávala,“ nezapíral útočník David Vaněček, zklamaný i ze svého výkonu: „Když mám jednu šanci, měl bych ji proměnit. Jinak jsem celý zápas sváděl jen souboje.“

Hora si posteskl: „První půle byla vyrovnaná, ve druhé už mi zápas přišel takový divný.“

A divná byla i teplická sezona. Na podzim skláři posbírali 23 bodů v 16 zápasech, na jaře jen jedenáct během 14 ligových kol.

„Jsme rádi, že jsme si body nahráli na podzim. Ostatní výsledky nám šly do karet a nakonec jsme osmí zůstali. Ale jestli budeme takhle hrát příští sezonu, může se stát, že budeme bojovat o udržení,“ zvedl záložník Hora varovně prst. „Měli bychom se nad tím zamyslet. A předvádět lepší výkony.“

Jaké by si představoval? „Odvážnější, víc útočnější. Zbytečně se zatahujeme, pak nejsme nebezpeční. Jarem jsme se vážně protrápili, dostali jsme facku, možná až přes držku. Aspoň se z toho probereme.“

Skláři nastříleli ve 30 zápasech jen 32 branek, to není žádná hitparáda. „Dávali jsme málo gólů, ani jsme se do šancí moc nedostávali. A když už ano, bylo to utrápené, žádné hezké akce. Je to od nás všechno hrozně nadřené.“

Přitom před rokem skončili skláři pátí a atakovali pohárovou Evropu. Teď přišel zase propad.

„Nedokážu říct, v čem byl rozdíl,“ dumá Hora. „Možná jsou znát zimní odchody Šušnjara a Filla, to pro nás byli nadstandardní hráči. Teď jsme tady my zkušení, abychom to převzali, ale jaro jsme vůbec nezvládli.“

Zvládlo ho aspoň Horovo koleno, vrátil se po 10 měsících: „Vydrželo. Od zimy jsem nevynechal ani trénink. Ale ke konci jsem už byl unavený, bylo znát, že jsem dlouho nehrál.“