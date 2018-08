Přelobuj Radu. Teplický Hora poslechl a posílal srdíčka pro přítelkyni

Jeho milá ale na Stínadlech nefandila. „Kvůli vedrům na stadionu být nemohla, srdíčka jsem jí poslal přes televizi.“

A rovnou dvě. Že by dvojčata? „Ježíši, to ne! Čekáme jednu holčičku,“ zubil se 27letý rodák z Mostu.

Dvě trefy v jednom ligovém zápase jsou pro Horu vzácnost, povedlo se mu to teprve podruhé v kariéře. Zatímco v prosinci 2015 jen zmírnil porážku Teplic na Slovácku 2:4, teď dvěma ranami v rozmezí šesti minut soupeře z Prahy dorazil. „Už v Příbrami jsem měl ne hodně vyložených šancí, ale plno střel. Na hřišti se teď cítím dobře a budu dělat všechno, abych dál pomáhal týmu.“

V neděli se mu to povedlo znamenitě. „Už za první gól jsem byl šťastný, že mi to spadlo již ve 2. kole. Příjemné,“ těšilo Horu, který na jaře začal znovu hrát po desetiměsíčním zdravotním výpadku.

Nejdřív dloubák přes brankáře, potom střela z otočky, toť Horův brankový repertoár.

„Za první gól děkuji trenérovi brankářů Patriku Kolářovi. Prý když půjdu sám na bránu, ať Filipa Radu jen lobnu. Že chodí rychle na zem, pod nohy. Vzpomněl jsem si na tu radu,“ blahořečil svého kouče bývalý hráč Slavie, Mostu, Plzně, Českých Budějovic či Bohemians.

Hora běhá pod hrotem Vaněčkem, který však nejpozději v lednu zamíří do skotských Hearts. „V šatně ho nabádáme, ať nám pomůže, dokud je tady. A on si to uvědomuje. My mu budeme přát pak, aby se mu dařilo dávat góly i ve skotské lize,“ vzkázal. „Vaňouse nahradit bude těžké, je silný ve vápně. Musí se ukázat další kluci, co čekají na šanci.“

Dva zápasy, čtyři body, víc než solidní entrée sklářů do ligy. „V Příbrami jsme sice mohli po 1. půli prohrávat 0:4, ale druhou zase 4:0 vyhrát. Od ní jsme se chtěli odpíchnout. Burcovali jsme se s klukama, že první domácí zápas musíme odjezdit a zvládnout,“ líčí Hora.

Povedlo se.

„Od 1. minuty jsme si za tím jasně šli. S Vaňousem jsme si na ně v klidu počíhali a po zisku míče jsme sprintovali dopředu. Byli jsme efektivní. Sice jsme dostali dva góly, ale aspoň to lidi víc bavilo,“ pousmál se tahoun Teplic, které vyhrály po osmi zápasech: „Už jsme si říkali, že jsme dlouho nepoznali vítězství. Snad nás nakopne k nějaké šňůře.“