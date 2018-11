Hora při porodu řval, pak dal gól. A teď se jdeme ožrat! zavelel

„Gól věnuji své ženě a Sofince, věřil jsem si na něj. Kluky jsem před zápasem ještě poprosil, abychom to zvládli, a teď se půjdeme ožrat,“ rozesmál se hrdina večera.

Horův úder byl bleskový. Skóroval už ve 3. minutě z první šance i střely Teplic. Trubač zachytil Oscarovu zpětnou hlavičku, Horu vysunul ve skluzu za obranu a novopečený otec ve vápně udělal kličku brankáři Nguyenovi. Míč uklidil do sítě přes bránícího Kačarabu.

„Dát vítězný gól ve 3. minutě? Lepší scénář jsem si nemohl představit. Všechno bylo plánované, i­ oslava s klukama na hřišti. Vyšlo to do puntíku,“ zářil Hora, který si den před zápasem své zlatíčko přivezl domů. „První noc s malou byla úžasná. Ona je ­hodná. A žena mě nechala vyspat.“

V neděli byl Hora u porodu a suveréna z trávníku vůbec nepřipomínal. „Rozeřval jsem se jak malej kluk.“

Sofinku šel zapít celý tým, trenér Stanislav Hejkal vystavil povolenku: „Dostali na sobotu a neděli volno, aby měli na oslavu prostor. V­ pondělí mají trénink s kondičním trenérem, od úterý do neděle se budeme chystat na Spartu, času je dost.“

Teplice vítězství v mrazivém večeru hřálo. „Hrozné počasí. Mohlo být ještě horší, kdyby sněžilo, ale zima už je obrovská,“ oklepal se Hora, nadšený z teplického výkonu. „Všichni jsme to odmakali. Hráli jsme zezadu do rozehrávky na riziko a dařilo se nám to, Liberec jsme do větších šancí nepustili.“

Tepličtí za sebou netáhli křivdu z Dukly, kde po divoké druhé půli a dvou vyloučeních rupli. Před zápasem totiž vyšel klip teplického záložníka a rapera Tomáš Kučery, v němž notoval proti svazovému místopředsedovi Romanovi Berbrovi, a leckdo pak dění na Julisce považoval za mstu.

Tepličtí fotbalisté David Vaněček, Jakub Hora a Admir Ljevakovič (zleva) se radují z gólu.

„Jestli byla nebyla křivda, to jsme hned v pondělí zavrhli. I kdyby byla dneska, co my s tím naděláme... Vůbec nic. Věnovali jsme se tomu, abychom zápas zvládli, i kdyby křivda byla,“ podotkl Hora. „Po Dukle jsme měli nějaké pohovory. Nebylo úplně dusno, ale řekli jsme si, co bylo špatně a co dobře. Všechno jsme vrhli do zápasu s Libercem a povedlo se to.“

Teplice teď patří do středového bloku ligové tabulky. „Ale ještě potřebujeme do konce podzimu bodovat. Teď nás čeká Sparta, která je doma silná, ale není nehratelná. Můžeme s ní uhrát bod, vyhrát tam, ale taky dostat nářez jako doma. Bude to čistě o nás, jak k tomu přistoupíme my.“