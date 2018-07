Fulnek by chtěl do Teplic. Nejdřív v září, má po sestupu jasno Jihlava

Nyní však fotbalista se zkušenostmi z mládežnických reprezentací touží po změně.

„Vedení jsem řekl svůj názor: chtěl bych do Teplic,“ upřesňuje Fulnek. „Měli tam o mě zájem, a co vím, tak pořád trvá. Ale samozřejmě to není jednoduché. Záleží na klubech, jestli se dohodnou.“

Podle informací MF DNES nechce Jihlava v tuto chvíli o Fulnekově odchodu ani slyšet. Nejbližší možný termín je pro ni září - tedy doba, kdy už budou rozehrané obě nejvyšší soutěže.

„Jasno by mělo být do konce přestupního termínu,“ říká Fulnek. „Pochopitelně by bylo ideální, kdyby to bylo dřív. Není to příjemné, vždy chcete mít svou budoucnost vyřešenou co nejdříve. Na druhou stranu, já s tou věcí teď nemohu nic dělat. Fotbalový život už je takový, úplně ho neovlivníte.“

Ofenzivní záložník, který od svého příchodu do Jihlavy v roce 2013 odehrál za Vysočinu 81 prvoligových utkání, vstřelil 4 góly a na dalších 8 přihrál, se tak zatím připravuje s Jihlavou.

„Snažím se trénovat co nejlépe. Na novou sezonu bych se připravoval tady i v Teplicích stejně. Mám to tak v hlavě nastavené,“ usmívá se Fulnek.

Ten si uvědomuje, že situace FC Vysočina není snadná. Po sestupu z nejvyšší soutěže je hráčský kádr stále v pohybu. A odchody zatím jednoznačně převažují nad příchody. „Ve druhé lize je pro celý klub léto takovým turbulentním obdobím, věci se mění,“ uvědomuje si Jakub Fulnek. „A asi není jednoduché nějaké kvalitní hráče do druhé ligy přilákat. Myslím, že většina mančaftů to má tak, že si utvoří kostru a pak čeká, kdo vypadne z prvoligových kádrů.“

Soupiska se navíc může měnit až do zářijové uzávěrky přestupů. „Přestupové období je dost dlouhé, až do nějakého pátého kola. Sám jsem zažil, že jsem do Táborska přišel v rozehrané sezoně,“ připomíná své půlroční hostování ve druhé lize na podzim 2016.

Přes aktuální neklidnou situaci s hráčským kádrem věří, že by Jihlava měla patřit k aspirantům na boj o postup do nejvyšší soutěže.

„Jsme tým, který z ligy spadl, takže ambice vrátit se samozřejmě jsou. To bez pochyby,“ hlásí Fulnek. „Uvidí se, jestli se podaří udržet hráče. Jestli ještě někdo odejde, nebo přijde. Šířka kádru teď není úplně velká. Ale rozhodně má kvalitu na to, aby hrál na špici druhé ligy,“ je přesvědčený.

Otázkou zůstává: bude u toho také Jakub Fulnek?