Fotbalové Teplice míří na trhy. Shánějí stopera, křídlo i hrot

„Budeme se snažit, ale ztráta je velká,“ tvrdí Petr Hynek, ředitel fotbalových Teplic, které zimují na 6. místě s 23 body. Získaly o jeden víc než loni.

„Když máte z podzimu nahráno, bodovat v jarní části je jednodušší,“ poznal už před rokem sportovní ředitel Jakub Dovalil.

Jak hodnotíte podzim?

Hynek: Dobrý, ale má to „ale“... Pominuli poslední zápas na Dukle, získali jsme do té doby venku pouze dva body. Nevyrovnanost výkonů doma - venku nás trápila. Některé zápasy jsme měli zvládnout líp, Ostravu, Brno. A hlavně jsme vypadli z poháru, doma dostat tři góly od Hradce Králové je špatné.

Boj o první čtyřku, a tedy evropské poháry vnímáte jak?

Hynek: Naše ztráta je v téhle chvíli docela velká. Samozřejmě budeme hrát ještě 14 zápasů. Je ale těžké říct, že to doženeme.

Proč to venku skřípalo?

Dovalil: Analýza probíhala postupně. Některé zápasy venku byly jasné, tam jsme hráli špatně, viz Zlín, Sparta, Brno. Potěšilo mě, že když jsme si důkladně rozebrali Brno, ve stejné přesilovkové situaci jsme pak uspěli u silnější Dukly. Proti deseti jsme dominovali, předtím v Brně jsme to nezvládli.

Jak jste spokojeni s hrou?

Hynek: Herně to nebylo ono, ale měli jsme dobré momenty. Dobře, že jsme končili remízou s Plzní a výhrou na Dukle, to je povzbuzení i co se týká výkonu. Věříme, že v tom budeme pokračovat.

Přitom loňské jaro vám vyšlo skvěle, všichni vás chválili.

Dovalil: Když máte z podzimu nahráno, bodovat v jarní části je jednodušší. Všichni hráli velmi dobře a hlavně ti klíčoví jako Fillo, Krob nebo Kučera předváděli své maximum. Není jednoduché tyhle výkony zopakovat. Na podzim přišla zranění, třeba Fillo marodil, některým se nedařilo. A naši nosní hráči nastříleli (Vaněček, Fillo a Rezek) skoro 80 procent gólů mužstva.

Hynek: Je složité udržet formu třicet zápasů v řadě a navíc do toho zasáhly zdravotní problémy. Hora chyběl celý podzim. Věřím, že se v zimě zapojí a bude přínosem. I tak bychom chtěli dvě tři posily.

Na jaké posty?

Dovalil: Stoper je jasný, toho chceme určitě, protože Šušnjar už dřív podepsal Mladé Boleslavi. Pak sháníme křídlo a útočníka.

Křídlo kvůli tomu, že možná ztratíte tahouna Filla? Stojí o něj Plzeň, Zlín nebo Ostrava.

Dovalil: Nikdo oficiálně zájem neprojevil, ale určitě se to nějak vyvine. Od nás nabídku dostal, my zájem máme, záleží na něm.

Hynek: Fillo naši nabídku má, zatím jsme se nikam neposunuli.

Jak by scházel?

Dovalil: Roli, co měl, splnil. Během angažmá v Teplicích získal asi v polovině zápasů kanadský bod, byl nosný hráč. Před příchodem k nám se mu nedařilo, tady ožil. Ale každý je nahraditelný, i když někdo složitěji. Pokud by Martin odešel, fotbal nekončí, i když to nebude příjemné. Jeho góly a asistence budou chybět. Hora v minulosti křídlo hrál, ale je to jeho alternativní pozice, nejlíp se cítí na podhrotu.

Kdo přijde místo Šušnjara?

Dovalil: Hledáme, jednání ještě probíhají. Máme dva tipy z Česka, jednomu je šestadvacet a druhému osmnáct, další možností je zase někdo ze zahraničí. Popravdě si musíme říct, že stoperů moc v české lize k mání není. A navíc to musí být v možnostech klubu. Těžko řekneme, líbí se nám Hubník z Plzně, tak uděláme Hubníka.

Jaký bude osud letních posil Suchana s Trubačem?

Dovalil: Suchana řešíme, ale spěje to ke konci hostování. Plzeň to musí odsouhlasit. Je mladý, potřebuje hrát, strávit půlrok na lavici nikomu neprospěje. Uškodilo mu zranění i pohár s Hradcem, ale těžko mu to po marodění vyčítat. Říká se, že měsíc zranění jsou dva měsíce, než se vrátíte do bývalé formy.

A Trubač, zapůjčený Slavií?

Dovalil: Ve Slavii dostával v přípravě 20 minut, k nám přišel před startem ligy. Fakt je, že na útočného hráče 0+0 v kanadském bodování je bída, ale nezatracoval bych ho. Ztotožnil se s Teplicemi, rádi bychom, aby zůstal. Nemůžeme říct, že se nepovedl. Slavia si ho může stáhnout. Víte, jaké byly otazníky nad navrátilcem Rezkem, a jak mu podzim vyšel. Trubač by potřeboval dát důležitý gól třeba na 1:0. Rezek rozhodl Duklu, Liberec, střílel vítězné branky. I gól na 3:0 je fajn, ale ty důležité se počítají víc.

Chcete do Teplic získat někoho dalšího na hostování?

Dovalil: Optimum pro klub je jeden fotbalista na hostování, který bude patřit do základní sestavy a vypomůže. Pak tady máme mladé. Povedlo se nám zabudovat Alexe Krále, v tom chceme pokračovat.

Je zájem ještě o někoho jiného z vašeho kádru než o Filla?

Dovalil: V tuhle chvíli ne.

Liga změní model, bude delší. Jak s tím hráčsky naložíte?

Dovalil: Uvidíme, jak zareagují tři kluby, které jsou nahoře. V lize bude víc zápasů, k tomu poháry. My taky budeme reagovat, ale je to otázka rozpočtu. Máme mladé Šupa a Žitného a rádi bychom, kdyby se zapracovali do týmu. Abychom si po sezoně mohli říct, jestli jo, nebo ne. V naší lize ani třicátníci ještě nejsou staré železo. Třeba u Rezka není vůbec vidět, že mu je pětatřicet, to samé kapitán Ljevakovič.

Kdy se objeví v áčku víc fotbalistů z vlastní líhně?

Dovalil: Jsem tady rok a chvíli trvá, než se člověk zorientuje. Každý klub má problémy, já jich čekal trošku míň. Ale nejde mávnout kouzelným proutkem a vychrlit najednou deset mladých. Vychovala se jich spousta pro 2. ligu, ale potřebujeme hráče pro nejvyšší soutěž. Nejlíp jsou připravení dorostenci Sparty, Slavie. Souvisí to s celým regionem. Udělali jsme si analýzu za pět let. Ano, povedl se Michael Lüftner, ale mládež hrála baráž, o sestup. Něco se zanedbalo, možná skauting. Chybí nám kvalita.

Co s tím?

Dovalil: Jdeme postupně. Áčko je stabilizované, podařila se nakopnout juniorka, teď se chceme zaměřit na dorost. Udělali jsme nějaké změny. Do pozice šéftrenéra se vrátí Lukáš Přerost. Musíme to zvládnout, ale nebude to hned. Priorita je zachránit dorost. Celý region je chudší na fotbalisty. Teplice fungují, ale Ústí má svoje problémy, i když se ho nechci dotknout, a bývalé bašty jako Děčín, Most, Chomutov, to je všechno skoro po smrti. Promítá se to i do naší mládeže. Akademie nám pracuje dobře, ale to je pět šest let do dospělého fotbalu. Pomohlo by nám tréninkové centrum, všechno by pak bylo jednodušší, pracujeme na tom.

Hynek: Šup a Žitný jsou talentovaní, mohli by zapadnout, na hostování jsou naši Bílek, Strada, Kodeš; ten je do budoucna pozice Ljevakoviče. Je jasné, že hráči v áčku stárnou. Nemůžeme to nechat být a potom na sebe koukat, že skončili a my nemáme náhradu.

A jak vnímáte podporu města?

Hynek: Zvýšila se, ale v porovnání s jinými českými kluby je zanedbatelná. Naprostá většina stadionů je v majetku měst, ta se starají o opravy, investice, k tomu dostávají podporu na mládež. My jsme z tohoto pohledu na chvostu.

Dovalil: Jak vidím z dálky z Prahy, tak město je docela bohaté, proto je škoda, že je podpora nízká.