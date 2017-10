Takhle do brány nechtěl. Diviš v Teplicích nahrazuje zraněného Grigara

„Chtěl jsem si ale o místo jedničky říct svými výkony a ne stylem, aby se Tomášovi něco stalo. Chraň bůh, abych mu přál zranění. Naopak mu přeju, ať se brzy uzdraví,“ vzkázal Diviš dlouholeté opoře.

Grigar z poslední ligové partie proti Liberci odchytal jen sedm minut, při Potočného gólové střele se svalil k zemi kvůli prasklému postrannímu vazu v koleni a čeká ho dvouměsíční pauza. Na podzim se už mezi tyče nepostaví.

A tak bude o svých kvalitách ligovou scénu přesvědčovat Diviš, který proti Liberci už gól nepustil. Jenže na nulu si musí počkat, ve statistikách měl zapsaných jen 80 minut. „Čert vem nulu. Pro nás byla strašně důležitá výhra po třech zápasech, které jsme nezvládli, jak jsme chtěli. Bylo to fantastické vítězství, otočit zápas v takovéhle válce bylo super,“ liboval si.

Jedenatřicetiletý Diviš v létě upadl v nemilost v Mladé Boleslavi, po vyřazení z pohárové Evropy skončil v juniorce. Až Teplice ho koncem srpna vysvobodily, nahradil Martina Chudého, který zamířil do Trnavy.

A teď, ironií osudu, ho čeká první celý ligový zápas za Teplice... ano, v Mladé Boleslavi. Příští sobotu. „Budu chtít hrozně moc vyhrát,“ hlásí; aby ne, když na svého bývalého zaměstnavatele má pifku: „Hodili to na mě a Čmovše.“

Nové jedničce bude krýt záda mladík z teplických zdrojů. „V tuhle chvíli se posunul do pozice dvojky Luděk Němeček, který má podíl na výborném tažení záložního týmu Juniorskou ligou. A navíc se poprvé dostal do širší nominace reprezentační devatenáctky,“ uvedl tiskový mluvčí klubu Martin Kovařík.

Diviše, bývalého brankáře Slavie, CSKA Sofia či Prešova, už po jeho prvním vystoupení chválil trenér Daniel Šmejkal. „Neměl to jednoduché. Hned nás podržel při jedné tutovce, pak jsem ho slyšel, jak diriguje obranu,“ líbilo se Šmejkalovi. „Proto Díva přišel. Jsem rád, jak se své šance chopil.“

Příště už bude na svůj start rozehřátý, jeho teplická premiéra však byla hektická. „Člověk totiž není rozehřátý z rozcvičky, ta je dělaná pro gólmana, co jde do brány, já tam byl jen jako sparing. Proto byla každá střela, než jsem si to osahal, nepříjemná.“ Za týden chce být naopak Diviš nepříjemný pro Mladou Boleslav.