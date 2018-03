Teplický brankář Diviš nechápe bídnou bilanci: Venku jsme jen sparing

„Nechápu, proč se v tom venku takhle plácáme. Doma jsme celkem úspěšní, ale u soupeřů je to bída. Jsme spíš jen takový sparing,“ ostře zhodnotil v klubové televizi další venkovní propadák teplický brankář Jakub Diviš. „První poločas z naší strany nebyl dobrý, byli jsme pod tlakem, nedařilo se nám podržet balon vpředu. A začátek druhého dějství určil ráz zápasu. Inkasovali jsme, pak jsme se sice do zápasu trochu dostali, trefili jsme tyč, ale to bylo všechno. Předvedli jsme toho hodně málo,“ uznal gólman, jehož překonali Bartek a Hůlka.

„Jestli s tím šlo něco dělat? Ten druhý gól těžko, tam jich bylo na mě moc, nevím, kde jsme byli my. A ten první, tam to bylo všelijaké. Dostali se tam ke mně přes Lojzu Hyčku, byl to nepříjemný balon. Musím se na to podívat, jestli se nedalo třeba vyběhnout.“

Teplický problém na hřištích soupeřů je ale spíš jinde než v brance, skláře sráží chabá ofenziva. „Nejsme nebezpeční a většinou býváme pod tlakem. Pak inkasujeme, až od té doby najednou začneme nějak hrát. Ale je to spíš tím, že soupeř poleví. Prostě venku jsme mizerní,“ vidí teplický brankář. Musíme to rozebrat interně v kabině a něco vymyslet, protože venku jsou ty zápasy z naší strany opravdu bídné.“