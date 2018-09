Teplický brankář Diviš: Grigara je mi lidsky líto, ale že chytám, mě těší

Diviš čapal první čtyři kola, čtyřgólový příděl od Sparty ho odsunul na lavičku. Číslem 1 se znovu stal Tomáš Grigar, chytal výtečně, jenže ve svém třetím startu sezony se zranil. „Grigy si v Boleslavi natrhl tříslo a na rozdíl od dalšího maroda Kroba bude chybět delší čas,“ sdělil trenér Daniel Šmejkal.

Pech jednoho, klika pro druhého. „Je nepříjemné z mé pozice to hodnotit, protože Grigy je super chlap. Teď má strašnou smůlu na zranění. Když se z něčeho dostane, znovu se mu něco stane. Z lidského hlediska mi je to vůči němu strašně líto, z toho profesionálního jsem rád, že jsem se vrátil do branky,“ upřímně přiznal 32letý Diviš, kterému kryl záda teenager Luděk Němeček. „Gólmanský post je takový. Může chytat jen jeden. A ten, kdo to je, obvykle odehraje většinu sezony. My se teď točíme. Když to bude prospěšné pro tým, budeme spokojení.“

Skláři v minulém kole uťali pětizápasové čekání na vítězný doping. „Na můj vkus to bylo moc dlouhé. Jsme hrozně rádi, že jsme to urvali, i když fotbal nebyl moc koukatelný. Ale se vší úctou, je nám to jedno. Ty tři body pro nás byly tak důležité po psychické i sportovní stránce, že jsme pro to byli ochotní udělat cokoli,“ věděl, že Teplice už potřebovaly zvednout náladu.

Po slušném rozjezdu přišla výsledková i herní brzda, teď se žlutomodří chtějí dostat zpátky do herní pohody. „Výsledky se evidentně podepisují na psychice. Bylo vidět, jak proti Karviné bylo všechno upracované, samý souboj. Ale někdy to je válka. Když je tým v takovém nedobrém stavu, musí se odpíchnout od toho, že nechá na hřišti 130 procent i za cenu, že se mu něco stane. A je strašně důležité, že tenhle tým to v sobě má,“ je Diviš hrdý.

Aby přišly lepší časy, je potřeba zpevnit křehkou defenzivu. Vždyť tepličtí brankáři ještě neudrželi ani jednu nulu. „Od druhé poloviny 2 .půle jsem si říkal, že by to tam nemuselo spadnout. Gól jsem sice dostal, ale od výhry se můžeme odpíchnout. Když rozhodčí pískl konec, obrovská rána, kámen ze srdce. Dodali jsme si sebevědomí a teď na to musíme navázat proti Opavě.“