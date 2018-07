Foukl vítr a teplický Diviš se divil po gólu z 38 metrů. Kiks odčinil

„Jsem rád, že jsem to mohl klukům vrátit. Cítil jsem, že 1. poločas šel za mnou,“ tvrdil v klubové televizi Diviš, který dostal přednost před Tomášem Grigarem.

Kapituloval už v 17. minutě. Přitom dvacetiletý Květ původně neuvažoval, že by míč z přímého kopu poslal na branku. Nakonec slavil svůj první ligový gól v kariéře.

„Ze začátku jsem nevěděl, co s míčem. Ale pak jsem se všiml, že fouká vítr na gólmanovu stranu a že není nikdo ve zdi, tak jsem se soustředil na to, abych trefil branku,“ líčil příbramský odchovanec. „Po tréninku si občas takhle zakopu, ale že bych to nějak trénoval, to se říct nedá. Něco mě to bude v kabině stát, ale oslava nebude, ta přijde, až vyhrajeme ligu,“ smál se.

Květ se rozbíhal ze středového kruhu. Jeho ránu Diviš ještě rukama ztlumil, ale míč mu přes prsty přepadl a skončil v šibenici. „Nemá cenu se na nic vymlouvat, moje chyba,“ nehledal alibi brankář Teplic, který se o pauze v šatně spoluhráčům omlouval. „Květ to trefil dobře nártem, foukal trochu vítr, v poslední chvíli míč maličko uhnul a rychle spadnul. Už jsem nestačil reagovat, ruce jsem tam měl blbě.“

Výkon Květa označil příbramský trenér Josef Csaplár za velmi zajímavý. „A tou svou střelou mě nepřekvapil. Spíš než chybu brankáře bych ocenil tu střelu.“

Teplicím to i kvůli téhle nehodě v 1. poločase skřípalo, ale po pauze už jich bylo plné hřiště a zápas bavil šancemi na obou stranách. Jen dvě minuty po obrátce skóroval pro změnu teplický benjamínek Žitný, kterého lišáckou patičkou za obranu uvolnil Vaněček.

„Nechtěli jsme dostat gól tak brzy po přestávce, asi nás to přibrzdilo. Ale myslím si, že na chycení po postupu do ligy to byl dobrý zápas,“ nezoufal Květ, zato Diviše pořád štvalo jeho selhání.

„Absolutně laciná branka výsledek hodně ovlivnila,“ mrzelo jej. „V 1. půli bylo vidět, že jde o první zápas sezony, trochu hektika, dostávali se nám tam. Ve 2. poločase byl markantní rozdíl, na Příbrami jsme leželi, vytvořili jsme si spoustu zajímavých šancí.“

Ale i Diviš se musel ohánět a zopakoval si také souboj s Květem, tentokrát už úspěšný. „Nejdůležitější zákrok ale přišel při hlavičce Slepičky. Měli jsme obrovské štěstí, že ji poslal do Vondráška, pak míč trefil mě do čela a letěl nad bránu,“ vykresloval Diviš, kdy mu zatrnulo. Když se protrhlo nebe, zápasu to pomohlo. „Díky dešti se fotbal zrychlil, balon krásně jezdil, oba soupeři předváděli hezké kombinace.“

A gólman sklářů hezké zákroky. „Laciná branka otřásla s námi i s Jakubem, bylo to na něm vidět. Ale o přestávce se uklidnil a ve 2. půli podal výborný výkon a několikrát nás podržel,“ chválil ho Šmejkal.

Divišovi bude v pátek 32 let, takže věděl, jak na kiks reagovat. Mávnout rukou. „Už mám dost zkušeností na to, abych to hodil za hlavu. Každý občas udělá chybu, u brankáře je ta nevýhoda, že každá chyba je průšvih. Dnes se mi to stalo, ale jsem rád, že jsem to pak klukům splatil.“

V neděli proti pražské Dukle v tom může pokračovat, domácí premiéra sklářů vypukne v 15 hodin.