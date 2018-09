Brabcovi pomohli zpět Turci. Nabídku ze Sparty jsem v létě nedostal, řekl

„Z Genku jsem chtěl pryč i kvůli reprezentaci. Chci dál jezdit na srazy a pomoct,“ pronesl Brabec v úterý ve Zlíně, kde se reprezentace ubytovala před čtvrtečním duelem Ligy národů v Uherském Hradišti proti Ukrajině.

Jaké jsou vaše první dojmy z Rizesporu?

Pozitivní. Mám rodinu a už to není jenom o tom, že se seberu a jdu někam hrát. Musel jsem koukat na prostředí a všechno kolem. Z tohoto hlediska jsem spokojený. I fotbalově, akorát nejsou výsledky, máme jen dvě remízy. Jsme nováčci, po roce jsme se vrátili do superligy. Mančaft se skládal nově, přišlo spoustu hráčů, musíme se sehrát.

Vnímáte, že turecká liga se občas v Česku přehlíží?

Často se srovnává se západními ligami. Je mi jasné, že se turecká liga někomu nezdá. A je těžké srovnávat zrovna Rizespor. Ale když se podíváme na jména, která v Turecku hrají, tak kvalita soutěže je hodně vysoká.

Zatím jste nechyběl ani minutu. Je vaše pozice v týmu hodně pevná, i když ze čtyř utkání dva prohráli a ve dvou remizovali?

S lepšími výsledky by to bylo jednodušší. Ale na hřišti se cítím dobře, soutěž mi vyhovuje. Zatím jsme hráli proti srovnatelným týmům, silnější mančafty nás čekají.

V kabině máte hráče třinácti národností. Jak se všichni mezi sebou domluvíte?

To je možná ten problém, proč jsme zápasy nedotáhli do vítězného konce. Musí si to sednout. Máme dva předkladatele. V Turecku je to normální, protože turečtí trenéři anglicky moc nemluví na rozdíl od hráčů. V týmu máme jen dva kluky, kteří mluví španělsky. Jinak umí všichni anglicky.

Jak se vám líbí u Černého moře?

I když Rize leží u moře, není to žádná turistická zóna. Město je klidné, o to je to ale příjemnější a vřelejší. Lidi jsou milí, usměvaví, což mě baví. Zatím jsem byl na hotelu. Bydlení jsem vyřešil až těsně před odjezdem na sraz, abych se už mohl vrátit s rodinou.

V létě se mluvilo o tom, že byste se mohl vrátit do Sparty. Jak blízko tomu bylo?

I Genk uznal, že by bylo lepší, abych někde zvyšoval svoji hodnotu, než seděl na tribuně nebo střídačce. Kontakt se Spartou proběhl pouze jedním telefonátem, jak bych se na to tvářil. Ve finále nabídka nepřišla, takže jsem o návratu do Sparty nemohl ani uvažovat.

Nevadí vám, že na cizince Sparta peníze najde a na svého odchovance ne?

Peníze bych nechtěl řešit. Každý ať dostane, co si zaslouží. Mě spíše mrzí situace Sparty, její výsledky nejsou optimální. Ale sezona bude dlouhá a může jim pomoct nový systém ligy. Zápasy proti Plzni a Slavii teprve přijdou. Sám jsem na ně zvědavý. Spartě budu fandit vždycky.

Jak se vám zamlouvá její mohutná internacionalizace?

Sparta se tímto směrem prostě vydala a až čas ukáže, jak bude úspěšná.

Na reprezentační sraz přijelo osm slavistů a ani jeden současný sparťan. Co na to říkáte?

Je mi líto, že v týmu nevidím moc sparťanů. To je jasné. Ale taková je situace. Slavia má formu. Teď je na první místě reprezentace a věřím, že si ji přenesou sem.

V nominaci Ukrajiny je Ruslan Malinovskij z Genku. Těšíte se na setkání?

Jasně. Psali jsme si. Myslím, že bude hrát. V Genku se mu daří.



Po zápasu s Ukrajinou letíte do Ruska. S čím jdete do tohoto dvojtukání?

Abychom ho zvládli herně. Je předčasné se bavit o výsledcích, ale samozřejmě se dvěma výhrami bychom byli spokojení. Nebude to nic jednoduchého. Spousta hráčů nám vypadla kvůli zranění. Musíme se semknout jako tým. Na Ukrajinu jsem měli zatím jednu video. Trenér nás upozorňoval na jejich křídla. Jejich kvalita je vysoká. Rusko jsme všichni sledovali na mistrovství světa.

Co čekáte od fanoušků v Hradišti?

Liga národů nejsou přáteláky. Jedná se o mistrovské utkání. Věřím, že fanoušci přijdou a že nám hodně pomůžou. Proto hrajeme v Hradišti.