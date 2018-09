Brabec: Soupeři jsou lepší, těžko můžete naše chyby házet na trenéra

Sedět tak v hledišti jako nezaujatý divák... „Stadion krásný, fanoušci úžasní. Rád bych řekl, že to byl zážitek, ale po tomhle výsledku to samozřejmě nejde,“ přemítal fotbalový reprezentant Jakub Brabec.

Užili si to fanoušci ruského národního mužstva, ti čeští na tribunách v Rostově na Donu či u televizí museli trpět, nebo jen rezignovaně mávnout rukou. Rusko vs. Česko 5:1 v přípravném utkání.

„Góly jsme jim darovali vlastními chybami, pak byl rozdíl vidět,“ řekl Brabec, stoper z tureckého Rizesporu.

Minulý týden domácí prohra s Ukrajinou v Lize národů po obří převaze soupeře, v pondělí debakl v Rusku. Proč?

Jednalo se o kvalitní týmy. My jsme udělali individuální chyby. Já můžu mluvit jen o druhé půli, kdy jsem byl na hřišti. Mrzelo mě, že když jsme snížili na tři jedna, tak jsme si pak nechali dát gól z rohu. To nás dorazilo. Snažili jsme se to ještě zkorigovat, měli tam nějaké pološance, ale dostali další gól z brejku.

Byl duel v Rusku pro vás nejhorším zážitkem v reprezentačním dresu?

Asi ne, někdy v osmnáctce jsem párkrát zažil kolotoč. I když tohle kolotoč asi nebyl. Snažili jsme se hrát, třeba první půle s Ukrajinou byla herně o dost horší.

Je na tom Česko ve fotbale tak špatně?

Měli bychom si uvědomit, že éra Nedvědů, Kollerů je pryč. Oni by hráli Ligu národů v áčku, my těžce bojujeme, abychom byli aspoň v béčku. Je mi to hrozně líto, jsem toho součástí. Přál bych si být lepším fotbalistou, ale když vidíte individuální kvalitu hráčů, tak si musíme přiznat, že ti soupeřovi jsou lepší.

Je to realita?

Výsledek z Ruska ne, ale kvalita hráčů ano. Výsledek mi přišel až krutý. Uděláme individuální chybu, soupeř vstřelí gól a tomu dodá elán, hraje doma, ženou je fanoušci a je v pohodě. U nás bych viděl pozitivní aspoň to, že jsme se po půli trochu zvedli.

To je slabá útěcha. Ukrajina vás jednoznačně přehraje v poli, v Rusku dostanete pět branek. Jde s tím něco dělat?

Jsou prostě lepší, není se za co schovávat. Je to realita. Nevím, jestli jsou způsoby, jak to z nás dostat. Asi není kam sahat. Ale věřím, že se za měsíc na dalším srazu zvedneme.

Není jisté, jestli u toho ještě bude trenér Jarolím. Máte vůbec chuť se za něj prát?

Určitě ano. Všichni sem jezdíme, že chceme reprezentovat zemi i trenéra. Ano, s Ukrajinou jsme nehráli dobře, ale všichni jsme se snažili tam nechat maximum, bojovali. Ale když dostanete gól v nastavení, tak vás to srazí. A o to hůř se zvedáme.

Pomohla by změna trenéra?

Tohle mi hodnotit nepřísluší, ale příčinu v trenérovi nevidím. Když se budeme bavit o prvních třech gólech Ruska, tak to jsou individuální chyby, penalta atd. To samé s Ukrajinou, individuální chyba a druhý gól. Tohle těžko můžete házet na trenéra.