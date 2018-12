Jablonec vítá Zlín. Kdo vyhraje, posune se na třetí místo před Spartu

Souboj dvou týmů, které se shodným počtem 30 bodů uzavírají elitní pětici tabulky, bude mít zajímavý náboj. Jeden z nich určitě poskočí na 3. místo, na němž vystřídá pražskou Spartu. Ta má bodů 31. Jabloneckým k posunu na bronzovou pozici stačí i remíza, protože má ze všech tří soupeřů nejlepší skóre.

Severočeši minule remizovali na Letné se Spartou 0:0 a prodloužili tak svoji výtečnou ligovou sérii bez porážky už na osm zápasů - šest výher a dvě remízy.

„Musíme přepnout z Evropské ligy zpět. Ve čtvrtek jsme byli prvnímu vítězství ve skupině asi nejblíž, jenže jsme nedali spoustu šancí,“ vrátil se k duelu s Rennes jablonecký kouč Petr Rada.

„Zlín předvádí na podzim nadstandardní výkony. ustálila se sestava a s novým trenérem Bílkem tam vše funguje. Nečeká nás nic lehkého a čekám zajímavé utkání, protože Zlín je také mančaft z horní poloviny tabulky. Budeme potřebovat, aby přišli diváci a povzbudili nás,“ přeje si Rada.

Jeho tým pokračuje v náročném podzimním programu spojeném s účastí v Evropské lize a kádr začínají decimovat zranění. Ve čtvrtek proti Rennes nemohli nastoupit Masopust, Jovovič, Acosta ani Ikaunieks, zdravotní potíže potkaly i mladíky Pleštila s Čvančarou, takže na lavičce náhradníků byli jen čtyři hráči do pole a gólman.

Ve složení sestavy bude muset Petr Rada v důležitém utkání o 3. příčku improvizovat také dnes, i když Jovovič už asi k dispozici bude.

„Máme to rozehrané dobře. Po přechodné krizi, která vznikla odchodem Traorého do Slavie, jsme se dostali zpět do herní pohody,“ tvrdí zlínský kouč Michal Bílek. „Proto chceme ještě ve třech zápasech před zimní přestávkou vydolovat nějaké další body, abychom si upevnili svoje postavení v tabulce.“