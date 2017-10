Jablonec pokračoval ve fotbalové jízdě, u všech tří gólů byl Jovovič

Velkou postavou nedělního zápasu na Střelnici byl černohorský reprezentant Vladimir Jovovič, který byl u všech tří jabloneckých gólů: dva sám dal, na jeden přihrál Teclovi.

„Je to důležité pro mě i pro celý jablonecký tým. Byl to velmi těžký zápas, ale my jsme ho zvládli a doufám, že budeme bojovat o evropské poháry,“ řekl 22letý hráč, který se v pondělí bude hlásit trenéru černohorského národního týmu před klíčovými boji o postup na mistrovství světa.

Hlavně první trefa Jovoviče proti Boleslavi byla parádní: technickou střelou z hranice pokutového území zamířil přesně do horního růžku boleslavské branky.

„Na tréninku mu to moc nejde, trefuje spíš stromy, ale hlavně že mu to vyšlo teď v zápase,“ dobíral si spoluhráče nejlepší jablonecký střelec Stanislav Tecl, který už má letos na kontě šest ligových branek.

Jablonec se vzepřel bídné bilanci, kterou s Boleslaví má. Do nynějška dokázal vyhrát jediný z posledních 12 vzájemných zápasů.

Na domácím hřišti však tentokrát kraloval. Celý zápas byl jasně lepším týmem a o své výhře po trefách Jovoviče a Tecla rozhodl už v prvním poločase.

Po obrátce Jovovič poslal do odkryté branky odražený míč a dával už na 3:0. Čestný úspěch hostů zaznamenal v 65. minutě po rohovém kopu hlavou střídající Mebrahtu.

„Dlouhodobě se nám proti Boleslavi nedaří, buď jsme prohrávali, nebo remizovali. Dnes jsme to konečně prolomili,“ oddechl si jablonecký trenér Zdeněk Klucký. „Dobře jsme se na zápas připravili. Po vstřelení branky jsme se zklidnili a kontrolovali jsme hru. Nahoru jsme hráli dobře, hodně aktivně.“

Jablonečtí hráči můžou reprezentační přestávku trávit v pohodě a dobré náladě. V ligové tabulce už jsou čtvrtí, předstihli i pražskou Spartu.

„O to víc nás teď mrzí body, které jsme předtím prohospodařili,“ řekl střelec Tecl. „Jsem samozřejmě hrozně rád, že zatím proháníme nejlepší a doufám, že tým má takovou sílu, aby nám to vydrželo celou sezonu.“