Černohorský záložník Jovovič zůstává v Jablonci, klub uplatnil opci

Fotbal

dnes 7:40

Černohorský reprezentant Vladimir Jovovič předváděl ve své první sezoně v české první lize velmi dobré výkony a výrazně pomohl fotbalistům Jablonce do Evropské ligy. Krajní ofenzivní záložník s výbornou střelou přišel do severočeského klubu vloni na začátku srpna ze srbského velkoklubu CZ Bělehrad a podepsal roční smlouvu s následnou opcí. Tu jablonecký klub už dvě kola před koncem sezony uplatnil a s Jovovičem podepsal nový kontrakt až do 30. června 2020.