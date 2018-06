Jablonecký kapitán Hübschman: Láká mě Evropská liga i domácí nový model

„Už v průběhu jarní části jsme se bavili o tom, jak by to se mnou mohlo být v Jablonci dál a nakonec byl zájem ze všech stran, abych ještě pokračoval. Jediné, co se řešilo, jestli budu zdravý a jestli to má smysl ze sportovní stránky. Sešli jsme se po konci soutěže s majitelem klubu panem Peltou a domluvili jsme se na prodloužení,“ uvedl k podpisu smlouvy šestatřicetiletý jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Do nové sezony a prodloužení bohaté kariéry zlákaly zkušeného záložníka i novinky v systému nejvyšší soutěže a samozřejmě start v Evropské lize.

„Shodli jsme se na tom, že mě láká skupiny Evropské ligy i nový herní model české ligy. Jsem rád, že můžu pokračovat. Před sezonou jsem říkal, že bychom se chtěli držet za trojicí favoritů Sparta, Slavia, Plzeň, ale nakonec se nám povedlo dokonce třetí místo v ligové tabulce, které letos znamenalo přímý postup do skupiny Evropské ligy a já doufám, že si to užijeme a neuděláme nějakou ostudu. Věřím, že své zkušenosti z evropských soutěží ať se Spartou nebo s Doněckem využiju a mladším klukům v mužstvu pomůžu. Měli jsme celkově dobrý rok, jen je škoda prohraného finále poháru. Na druhou stranu jsem rád, že jsme pak v sobě našli sílu a dostali se do skupiny Evropské ligy z domácí ligy. Dá se říct, že do září máme klid od kvalifikací. Málokdo s tím počítal, ale jsem rád, že se nám to podařilo,“ dodal Tomáš Hübschman, který navíc na jaře zažil ve svém fotbalovém životě výjimečnou událost.

V utkání 19. kola na začátku března při vítězství na stadionu Zlína totiž vstřelil svůj premiérový gól v české první lize, v níž nasbíral už 208 startů.

Hübschman působil v Jablonci jako mladík na hostování ze Sparty už v sezoně 2000/01 a pak nepřetržitě od roku 2014 po návratu z dlouholetého angažmá v ukrajinském velkoklubu Šachtaru Doněck až doteď.

Předtím získal mistrovský titul se Spartou a dalších osm přidal s Doněckem, se kterým navíc v roce 2009 vyhrál i tehdejší Pohár UEFA.

S českou reprezentací do 21 let se stal v roce 2002 mistrem Evropy, s A-týmem, v němž odehrál celkem 58 zápasů, získal o dva roky později na Euru bronz.