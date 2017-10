Nepohlídali jsme si dvě důležité situace, litoval kapitán Hübschman

Pražané udeřili bleskově a už po 16 minutách vedli díky hlavičkám Šurala 2:0. Domácí se pak snažili zápas zdramatizovat, hrál se vyrovnaný fotbal, ale místo snížení přišla v závěru špatná malá domů Považance a Šural pohodlně zkompletoval hattrick. Sparta tak na jabloneckém stadionu dokázala zvítězit opět po čtyřech letech.

„Jediné, co nás může trochu těšit, je, že jsme se nebáli hrát a pořád jsme se snažili s tím vývojem nula dva něco udělat, ale vyšlo to vniveč. Jinak výsledkově je to samozřejmě hodně špatné,“ řekl 36letý Tomáš Hübschman, zkušený stoper a kapitán poraženého Jablonce.

Kdo zápas neviděl, tak si podle výsledku 0:3 řekne, že to byla jasná záležitost Sparty. Jak tu výši porážky hodnotíte vy?

Použil bych k tomu jednu věc, kterou často říkal pan Lobanovskij, slavný trenér Dynama Kyjev, že kdo nechodí na fotbal, ať ho vůbec nehodnotí. Samozřejmě z toho nejsme nadšení, že jsme doma prohráli o tři góly. A za to, že jsme byli celkově v té hře se Spartou vyrovnaní, nám nikdo nic nedá. Pro nás by to mělo být ponaučení do dalších zápasů, musíme být víc koncentrovaní v těch rozhodujících situacích před naší bránou a naopak sami šance využívat. To se nám se Spartou nepovedlo.

Co byste řekl k úvodu zápasu?

Bohužel je to realita. Hned ve třetí minutě jsme dostali z první akce Sparty gól a pak hned z prvního rohu druhý. Z našeho pohledu by nám asi pomohl kontaktní gól, který visel ve vzduchu ještě v první půli, ale bohužel pro nás Doli (útočník Martin Doležal) nedokázal dorazit míč do prázdné brány. To byla škoda, mohli jsme být ve hře.

Čím si vysvětlujete ten váš špatný start do zápasu?

Neřekl bych, že jsme začali nějak úplně špatně herně, ale nepohlídali jsme si prostě ty dvě důležité situace, i když jsme věděli, že Vatajelu má dobré centry a hned ten jeho první jsme nepokryli, i to, že Šural umí hrát dobře tělem i hlavou.

S čím jste šli do druhé půle?

Chtěli jsme hrát pořád co nejvíc dopředu, abychom ten gól dali, to se nám docela dařilo, ale v závěru jsme si zavařili sami a dostali lacinou branku na nula tři.

Šance na snížení přitom přišla brzy v úvodu druhého poločasu, kdy jste měli brejk tři na jednoho. Co chybělo v tenhle důležitý moment ke gólu?

S míčem běžel Michal Trávník a myslím, že Pištu Mihálika, který šel zleva, ani moc neregistroval a spíš se orientoval na to, že vpravo mu běží Standa Tecl. Ale v závěru to asi vyhodnotil tak, že to vezme na sebe a zakončil to sám, to mu bohužel nevyšlo. Šlo to vykombinovat líp.

Věřili jste si, že by Sparta mohla být snadnějším soupeřem, když aktuálně neprožívá zrovna povedené období?

To bych neřekl. Sparta je prostě vždycky Sparta, má široký kádr, proti nám do základní sestavy vystřídali pár hráčů a všichni tam mají určitou kvalitu. To, že teď prochází nevydařeným obdobím, je pro ni samozřejmě nepříjemné a my jsme se na ni připravovali tak, že nás bude čekat velice těžké utkání, a že musíme hrát na maximální hranici úsilí, bojovnosti a fotbalovosti. Věděli jsme, že Sparta má tu kvalitu pořád větší než my, ale chtěli jsme to urvat. Bohužel ten začátek nám absolutně nepomohl a prohrávat takhle rychle nula dva s jakýmkoliv soupeřem, to je pak vždy těžké otáčet.