Jablonec po rekonstrukci útoku vyzve doma Teplice

Utkání je pikantní i proto, že kouč Rada už čtyřikrát v kariéře trénoval právě teplický tým. Naposledy před třemi lety, pak působil v Příbrami, vloni na jaře v pražské Spartě a po půl roce tak v Jablonci zase restartuje svoji kariéru.

„Za speciální zápas to ale ze svého pohledu nepovažuji. Jsem samozřejmě rád, když se potkávám s hráči z míst, kde jsem působil, ale teď jsem v Jablonci a soustředím se na práci zde,“ upozornil Petr Rada.

„Čeká nás nepříjemný soupeř, který má konsolidované řady a stabilní jedenáctku. I když Teplice přišly v zimě o Filla a Šušnjara, tak zároveň kádr dobře doplnily. Hrajeme doma a budeme se snažit, abychom vyhráli,“ přeje si nový jablonecký kouč.



Ofenziva jeho klubu ale prošla přes zimu razantní rekonstrukcí. Osmigólového Tecla si stáhla předčasně z hostování Slavia a pětibrankový Mihálik navíc přestoupil do nizozemského Alkmaaru.

Novým útočným tahounem se tak má stát jiný produktivní forvard Jan Chramosta, import z Mladé Boleslavi, který to navíc na Teplice umí a v ligových duelech jim vstřelil už pět gólů.

„Odešlo nám třináct gólů, ale musíme si s tím poradit. Jdeme do bojem s tím, co máme. Chramosta je ale kvalitní útočník a asi by mu ta změna měla prospět,“ tvrdí Rada, který dostal v zimní přestávce do týmu mimo jiné i obránce Pirocha z Plzně či brankáře Hanuše z Jihlavy. Kromě gólového ofenzivního dua naopak přišel Jablonec také o obránce Kyselu, který musel kvůli vážným zdravotním problémům předčasně ukončit kariéru.



Jablonec je v ligové tabulce osmý jen o dva body za šestými Teplicemi. Kdo dnes uspěje, může v dalším programu nahánět nejlepší. Jablonecko-teplické souboje bývají vyrovnané. Historické statistiky evidují hodně remíz, tak jako v posledním vzájemném měření sil, kdy se oba týmy na podzim rozešly smírně 1:1 na teplických Stínadlech. Na vedoucí gól Mihálika odpověděl v závěru z penalty domácí Fillo, přičemž oba tito střelci v zimě své kluby opustili.