Po dohodě s trenérem Trpišovským odehraje Tecl jaro v Jablonci

Po dohodě s novým trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským ale Tecl v Jablonci nakonec zůstane i na jarní část.

„Mluvil jsem s ním v průběhu svátků a domluvili jsme se, že pro mě bude lepší, když ještě zůstanu v Jablonci. Ve Slavii je útočníků dost, takže by se mnou počítal spíš, abych hrál zprava, což jsem moc nechtěl. Víc mi sedí volnost v útoku,“ vysvětlil včera na startu jablonecké zimní přípravy 27letý forvard Stanislav Tecl. „Doufám, že i ty zápasy na jaře odehraju kvalitně a třeba pro mě ta šance ve Slavii přijde v létě.“

Setrvání klíčové ofenzivní opory v týmu si pochvaloval i nový jablonecký kouč Petr Rada. „Je to velké pozitivum, že tady Tecl zůstal. Měli jsme trochu obavy, aby se nevrátil do Slavie, řekl Rada, jenž se v prosinci do Jablonce vrátil po deseti a půl letech a na lavičce nahradil Zdeňka Kluckého, jenž bude u A–týmu pokračovat jako jeho asistent.

Příchod Lafaty? Nejspíš ne

S Radovým příchodem se začalo spekulovat i o možném příchodu hvězdného ligového kanonýra Davida Lafaty, jehož budoucnost ve Spartě je nejistá. „V tom asi nemůžeme nic dělat. Sparta je na řadě, má tam smlouvu. To jsou jen hodně velké spekulace, že se známe nebo že jsem ho trénoval. Pokud s ním Sparta bude počítat, tak je to bezpředmětné. Ale pokud by se nějaká šance naskytla, tak bychom se o tom pobavili,“ uvedl Rada, jenž Lafatu vedl vloni na jaře při angažmá ve Spartě i před lety v Jablonci.

Lafata odehrál v jabloneckém dresu celkem 161 prvoligovým utkání, v nichž vstřelil úctyhodných 88 gólů. V případě jeho návratu na jablonecký stadion Střelnice by vznikl úderný útočný tandem Tecl – Lafata...

„Kdyby David přišel, tak by to bylo jedině dobře, protože takového hráče v české lize už nenajdeme a nám by tady určitě moc pomohl,“ míní Stanislav Tecl. „Umím si představit, že bychom hráli vedle sebe, ale pořád jsou to jenom spekulace.“ V oblasti teorie tato varianta nejspíš i zůstane, protože Sparta prý svého kapitána pro jaro ostatním klubům uvolnit nemíní.

Sedm zimních příprav = sedm různých trenérů

Trenérský kolotoč řízený majitelem klubu Miroslavem Peltou nabral v minulých letech v FK Jablonec pozoruhodné obrátky. Na startu posledních sedmi zimních příprav se pravidelně po roce vystřídalo sedm různých koučů a výčet jmen je vskutku rozmanitý: v lednu roku 2012 vedl jablonecké fotbalisty Komňacký, po něm postupně následovali Kotal, Skuhravý, Šilhavý, Frťala a Klucký, jehož nyní nahradil Rada.

„Ježíšmarjá, tak tohle ani nevím,“ přiznal 59letý Petr Rada, který věří, že tuhle zvláštní „tradici“ naruší. „Rád bych, i když už jsem v tomhle trochu opatrnější, ale v Jablonci jsem kdysi strávil téměř čtyři roky, což bylo moje nejdelší trenérské angažmá v jednom klubu. A přece jenom už je ten můj věk pokročilejší a nerad bych se zase někam stěhoval,“ naznačil plány zkušený kouč.

Kádr včera převzal oproti podzimu bez zásadních hráčských změn. Zatím první posilou je brankář Hanuš z Jihlavy. „Do začátku ligy zbývá ještě šest neděl a kdyby nás někde tlačila bota, tak bychom o možných posilách třeba jednali. Ale v lize nás čeká jen čtrnáct zápasů, k tomu případně tři pohárové, pokud se dostaneme do finále, a myslím, že na takový počet zápasů na jaře tady máme hráčů dost,“ tvrdí Rada.

Jablonečtí fotbalisté jsou po podzimu v lize osmí a v poháru prošli do čtvrtfinále, v němž budou 28. února hostit Slovácko. Tuto sobotu hrají od 11.00 na umělé trávě ve Mšeně s Velkými Hamry.